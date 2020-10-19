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4 آلاف عامل لتطهير وتعطير المسجد الحرام

باستعمال أجود الأنواع الصديقة للبيئة

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من أربعة آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام, موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الـ 24 ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10مرات يومياً, مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميًا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات.

وأوضح أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.

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4 آلاف عامل لتطهير وتعطير المسجد الحرام
سبق

خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من أربعة آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام, موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الـ 24 ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10مرات يومياً, مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميًا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات.

وأوضح أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:21 PM

4 آلاف عامل لتطهير وتعطير المسجد الحرام

باستعمال أجود الأنواع الصديقة للبيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من أربعة آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام, موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الـ 24 ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10مرات يومياً, مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميًا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات.

وأوضح أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل عليه السلام ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.

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