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بعد زيارة نائب أمير جازان.. زوجة ووالدة قتيل أبو عريش تتنازلان عن القصاص من القاتل

طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى

استجابة لشفاعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تنازل كل من جمعة بنت عواجي عقدي سعودية الجنسية "والدة القتيل" عبده بن يحيى عقدي، وأمنة بنت محسن عقدي "زوجة القتيل" وأبنائها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش.

جاء ذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند شفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة ونائبه، التي نقلها نائب أمير المنطقة اليوم خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم بحاكمة التابعة لمحافظة أبو عريش.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص، وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

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بعد زيارة نائب أمير جازان.. زوجة ووالدة قتيل أبو عريش تتنازلان عن القصاص من القاتل
سبق

استجابة لشفاعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تنازل كل من جمعة بنت عواجي عقدي سعودية الجنسية "والدة القتيل" عبده بن يحيى عقدي، وأمنة بنت محسن عقدي "زوجة القتيل" وأبنائها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش.

جاء ذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند شفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة ونائبه، التي نقلها نائب أمير المنطقة اليوم خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم بحاكمة التابعة لمحافظة أبو عريش.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص، وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
04:22 PM

بعد زيارة نائب أمير جازان.. زوجة ووالدة قتيل أبو عريش تتنازلان عن القصاص من القاتل

طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى

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فهد كاملي - جازان
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9,203

استجابة لشفاعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تنازل كل من جمعة بنت عواجي عقدي سعودية الجنسية "والدة القتيل" عبده بن يحيى عقدي، وأمنة بنت محسن عقدي "زوجة القتيل" وأبنائها جميعاً عن استيفاء القصاص من القاتل مصعود بن إبراهيم علي مديش.

جاء ذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند شفاعة أمير منطقة جازان رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة ونائبه، التي نقلها نائب أمير المنطقة اليوم خلال زيارته لذوي القتيل بمنزلهم بحاكمة التابعة لمحافظة أبو عريش.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة ونائبه لتكلل بالنجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها لجنة إصلاح ذات البين بمنطقة جازان في هذا الخصوص، وبعد اجتماعات بوالدة القتيل وذويه حتى تكللت تلك المساعي عن تنازل والدة وزوجة وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجين مصعود بن إبراهيم علي مديش طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

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