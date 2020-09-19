النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العلماء يكتشفون سر السم الرهيب للشجرة "المؤلمة"

الاكتشاف يساعد على ابتكار أدوية مسكنة جديدة

طالما سمعنا عن شجرة "gimpy-gimpy" التي يتسبب لمسها في حدوث حروق وآلام شديدة، لكن مؤخرًا اكتشف علماء الأحياء سر تلك الآلام التي تستمر لفترة زمنية طويلة، وهو نوع جديد من السموم، يؤثر بصورة مباشرة في الخلايا العصبية.

وتفيد مجلة " Science Advances "، بأن الغابات الاستوائية في شمال شرق أستراليا، ليست أفضل مكان للتنزه، وتكثر فيها العناكب الكبيرة والأفاعي السامة، إضافة إلى ستة أنواع من الأشجار اللاذعة "Dendrocnide"، فأوراق هذه الأشجار وأغصانها مغطاة تمامًا بشعيرات قارصة، وأي لمس لها مهما كان خفيفًا يسبب حروقًا شديدة، وأخطر هذه الأنواع هو شجرة "D. excelsa и D. moroides"؛ حيث يمكن أن يستمر الألم الناتج عن لمسها عدة أيام وحتى أسابيع.

ولهذا السبب يهتم العلماء منذ زمن بعيد بسم هذه الأشجار "اللاذعة"، مع أنهم اكتشفوا سابقًا في سمها الهستامين وحمض الفورميك، الموجود في سم نبات القراص الشائع.

ولكن يبدو أن علماء الأحياء اكتشفوا الآن سر سمية هذه الأشجار؛ حيث تمكنوا من عزل فئة جديدة من السموم العصبية، أطلقوا عليه اسم "Gimpietids"، تكريمًا لشجرة "gimpy-gimpy". هذه السموم هي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية (البيبتيدات) التي تؤثر مباشرة في الخلايا العصبية مسببة آلامًا شديدة ولفترة زمنية طويلة.

وتقول إيرينا فيتير من جامعة كوينزلاند: "من معرفة كيفية تأثير هذا السم، نأمل أن نتمكن من تحسين حالة الذين تعرضوا للدغة هذه الأشجار وتخفيف آلامهم". كما قد يساعد هذا الاكتشاف على ابتكار أدوية مسكنة جديدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العلماء يكتشفون سر السم الرهيب للشجرة "المؤلمة"
سبق

طالما سمعنا عن شجرة "gimpy-gimpy" التي يتسبب لمسها في حدوث حروق وآلام شديدة، لكن مؤخرًا اكتشف علماء الأحياء سر تلك الآلام التي تستمر لفترة زمنية طويلة، وهو نوع جديد من السموم، يؤثر بصورة مباشرة في الخلايا العصبية.

وتفيد مجلة " Science Advances "، بأن الغابات الاستوائية في شمال شرق أستراليا، ليست أفضل مكان للتنزه، وتكثر فيها العناكب الكبيرة والأفاعي السامة، إضافة إلى ستة أنواع من الأشجار اللاذعة "Dendrocnide"، فأوراق هذه الأشجار وأغصانها مغطاة تمامًا بشعيرات قارصة، وأي لمس لها مهما كان خفيفًا يسبب حروقًا شديدة، وأخطر هذه الأنواع هو شجرة "D. excelsa и D. moroides"؛ حيث يمكن أن يستمر الألم الناتج عن لمسها عدة أيام وحتى أسابيع.

ولهذا السبب يهتم العلماء منذ زمن بعيد بسم هذه الأشجار "اللاذعة"، مع أنهم اكتشفوا سابقًا في سمها الهستامين وحمض الفورميك، الموجود في سم نبات القراص الشائع.

ولكن يبدو أن علماء الأحياء اكتشفوا الآن سر سمية هذه الأشجار؛ حيث تمكنوا من عزل فئة جديدة من السموم العصبية، أطلقوا عليه اسم "Gimpietids"، تكريمًا لشجرة "gimpy-gimpy". هذه السموم هي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية (البيبتيدات) التي تؤثر مباشرة في الخلايا العصبية مسببة آلامًا شديدة ولفترة زمنية طويلة.

وتقول إيرينا فيتير من جامعة كوينزلاند: "من معرفة كيفية تأثير هذا السم، نأمل أن نتمكن من تحسين حالة الذين تعرضوا للدغة هذه الأشجار وتخفيف آلامهم". كما قد يساعد هذا الاكتشاف على ابتكار أدوية مسكنة جديدة.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:33 PM

العلماء يكتشفون سر السم الرهيب للشجرة "المؤلمة"

الاكتشاف يساعد على ابتكار أدوية مسكنة جديدة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,954

طالما سمعنا عن شجرة "gimpy-gimpy" التي يتسبب لمسها في حدوث حروق وآلام شديدة، لكن مؤخرًا اكتشف علماء الأحياء سر تلك الآلام التي تستمر لفترة زمنية طويلة، وهو نوع جديد من السموم، يؤثر بصورة مباشرة في الخلايا العصبية.

وتفيد مجلة " Science Advances "، بأن الغابات الاستوائية في شمال شرق أستراليا، ليست أفضل مكان للتنزه، وتكثر فيها العناكب الكبيرة والأفاعي السامة، إضافة إلى ستة أنواع من الأشجار اللاذعة "Dendrocnide"، فأوراق هذه الأشجار وأغصانها مغطاة تمامًا بشعيرات قارصة، وأي لمس لها مهما كان خفيفًا يسبب حروقًا شديدة، وأخطر هذه الأنواع هو شجرة "D. excelsa и D. moroides"؛ حيث يمكن أن يستمر الألم الناتج عن لمسها عدة أيام وحتى أسابيع.

ولهذا السبب يهتم العلماء منذ زمن بعيد بسم هذه الأشجار "اللاذعة"، مع أنهم اكتشفوا سابقًا في سمها الهستامين وحمض الفورميك، الموجود في سم نبات القراص الشائع.

ولكن يبدو أن علماء الأحياء اكتشفوا الآن سر سمية هذه الأشجار؛ حيث تمكنوا من عزل فئة جديدة من السموم العصبية، أطلقوا عليه اسم "Gimpietids"، تكريمًا لشجرة "gimpy-gimpy". هذه السموم هي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية (البيبتيدات) التي تؤثر مباشرة في الخلايا العصبية مسببة آلامًا شديدة ولفترة زمنية طويلة.

وتقول إيرينا فيتير من جامعة كوينزلاند: "من معرفة كيفية تأثير هذا السم، نأمل أن نتمكن من تحسين حالة الذين تعرضوا للدغة هذه الأشجار وتخفيف آلامهم". كما قد يساعد هذا الاكتشاف على ابتكار أدوية مسكنة جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,011
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,824
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,672

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة