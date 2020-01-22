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بالفيديو.. مدرسة بالمدينة تطلق دوريًّا رياضيًّا احترافيًّا بتقنيات حديثة

باسم "دوري 2020" لكرة القدم تحت مظلة الأنشطة المدرسية الرياضية

تقيم مدرسة عروة بن مسعود المتوسطة بالعشاش التابعة لمكتب تعليم محافظة خيبر خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام أول دوري رياضي احترافي بتقنيات حديثة في الإخراج الإعلامي تحت اسم “دوري 2020” لكرة القدم للمحترفين، وتحت مظلة الأنشطة المدرسية الرياضية.

وأكد عبدالعزيز رابح الرشيدي، رئيس اللجنة المنظمة للدوري، أن الدوري سينطلق بمشاركة خمسة أندية لكرة القدم، جميعها تم إعدادها وفق آليات تراعي المواهب الكروية والفروق الفردية بين الطلاب، وذلك في المرحلة المتوسطة بقرية العشاش.

وستُلعب البطولة بنظام الدوري النقطي، وتضم كلاً من: “فريق الحزم، فريق الامواج، فريق الشعلة، فريق الملكي وفريق الأمجاد”. ويتولى عملية التنظيم فريق عمل مكوَّن من معلم البدنية حسان ثابت الجهني، وقائد المدرسة حماد فرحان الطلوحي، وأعضاء داعمين لكل نادٍ من المعلمين، وتنظيم طلابي يهتم بترتيب مجريات المباريات.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لدوري عبدالعزيز الرشيدي أن دوري 2020 للمحترفين لكرة القدم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المدرسة في إعداد جيل مواكب لتطلعات رؤية 2030؛ إذ يهدف الدوري إلى نشر وتعزيز روح المنافسة الشريفة، والتشديد على أهمية الرياضة للطلاب، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، واستثمار أوقاتهم في البيئة التعليمية، ويساعد على إقبال الطلبة على الدراسة بحيوية ونشاط، وينمي حب التضحية، وبذل الجهد، ويعمل على خلق الجو المحبب المرِح لدى الطلبة، ويسهم إيجابيًّا في تحصيل الطلبة.

وأضاف بأن الشباب في كل أمة هم عمادها، وهم مَن يعوَّل عليهم في مسيرة البناء والتنمية، بل هم رأس المال، وفيهم الاستثمار الحقيقي. مبينًا أن القيادة أولت جُل اهتمامها وعنايتها بهم وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم الجسمية والعقلية. مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم بالتكامل مع الهيئة العامة للرياضة يأتي لترجمة تطلعات القيادة الحكيمة.

وأشار عبدالعزيز الرشيدي إلى أن إنشاء الدوري الرياضي المدرسي، وجعل المدرسة محور الارتكاز، هو اعتراف بأهمية المدرسة في هذا الجانب؛ كونها الأساس في اكتشاف مواهب الطلاب. كما أن الرياضة المدرسية وسيلة تربوية، تهدف إلى إعداد الشباب القوي المحب لوطنه، والمخلص لولاة أمره. كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية لدى الطلاب، والارتقاء بمستوياتهم المهارية والبدنية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب أن الرياضة المدرسية تسهم في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق إعطائهم فرصًا للمشاركة في جميع الأنشطة والبرامج.

وبيّن الرشيدي أن اللجنة الفنية المشرفة على دوري 2020 لكرة القدم بتعليم مكتب محافظة خيبر التابع لمنطقة المدينة المنورة أكملت استعدادها لبدء المنافسات الرياضية لدوري 2020، وفق خطة عمل اكتملت فيها كل اللجان التي سوف تشرف على عملية الدوري، وتوزيع جدول المباريات. لافتًا إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمة للفريق الفائز في منافسات الدوري.

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بالفيديو.. مدرسة بالمدينة تطلق دوريًّا رياضيًّا احترافيًّا بتقنيات حديثة
سبق

تقيم مدرسة عروة بن مسعود المتوسطة بالعشاش التابعة لمكتب تعليم محافظة خيبر خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام أول دوري رياضي احترافي بتقنيات حديثة في الإخراج الإعلامي تحت اسم “دوري 2020” لكرة القدم للمحترفين، وتحت مظلة الأنشطة المدرسية الرياضية.

وأكد عبدالعزيز رابح الرشيدي، رئيس اللجنة المنظمة للدوري، أن الدوري سينطلق بمشاركة خمسة أندية لكرة القدم، جميعها تم إعدادها وفق آليات تراعي المواهب الكروية والفروق الفردية بين الطلاب، وذلك في المرحلة المتوسطة بقرية العشاش.

وستُلعب البطولة بنظام الدوري النقطي، وتضم كلاً من: “فريق الحزم، فريق الامواج، فريق الشعلة، فريق الملكي وفريق الأمجاد”. ويتولى عملية التنظيم فريق عمل مكوَّن من معلم البدنية حسان ثابت الجهني، وقائد المدرسة حماد فرحان الطلوحي، وأعضاء داعمين لكل نادٍ من المعلمين، وتنظيم طلابي يهتم بترتيب مجريات المباريات.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لدوري عبدالعزيز الرشيدي أن دوري 2020 للمحترفين لكرة القدم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المدرسة في إعداد جيل مواكب لتطلعات رؤية 2030؛ إذ يهدف الدوري إلى نشر وتعزيز روح المنافسة الشريفة، والتشديد على أهمية الرياضة للطلاب، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، واستثمار أوقاتهم في البيئة التعليمية، ويساعد على إقبال الطلبة على الدراسة بحيوية ونشاط، وينمي حب التضحية، وبذل الجهد، ويعمل على خلق الجو المحبب المرِح لدى الطلبة، ويسهم إيجابيًّا في تحصيل الطلبة.

وأضاف بأن الشباب في كل أمة هم عمادها، وهم مَن يعوَّل عليهم في مسيرة البناء والتنمية، بل هم رأس المال، وفيهم الاستثمار الحقيقي. مبينًا أن القيادة أولت جُل اهتمامها وعنايتها بهم وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم الجسمية والعقلية. مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم بالتكامل مع الهيئة العامة للرياضة يأتي لترجمة تطلعات القيادة الحكيمة.

وأشار عبدالعزيز الرشيدي إلى أن إنشاء الدوري الرياضي المدرسي، وجعل المدرسة محور الارتكاز، هو اعتراف بأهمية المدرسة في هذا الجانب؛ كونها الأساس في اكتشاف مواهب الطلاب. كما أن الرياضة المدرسية وسيلة تربوية، تهدف إلى إعداد الشباب القوي المحب لوطنه، والمخلص لولاة أمره. كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية لدى الطلاب، والارتقاء بمستوياتهم المهارية والبدنية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب أن الرياضة المدرسية تسهم في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق إعطائهم فرصًا للمشاركة في جميع الأنشطة والبرامج.

وبيّن الرشيدي أن اللجنة الفنية المشرفة على دوري 2020 لكرة القدم بتعليم مكتب محافظة خيبر التابع لمنطقة المدينة المنورة أكملت استعدادها لبدء المنافسات الرياضية لدوري 2020، وفق خطة عمل اكتملت فيها كل اللجان التي سوف تشرف على عملية الدوري، وتوزيع جدول المباريات. لافتًا إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمة للفريق الفائز في منافسات الدوري.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
02:12 AM

بالفيديو.. مدرسة بالمدينة تطلق دوريًّا رياضيًّا احترافيًّا بتقنيات حديثة

باسم "دوري 2020" لكرة القدم تحت مظلة الأنشطة المدرسية الرياضية

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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تقيم مدرسة عروة بن مسعود المتوسطة بالعشاش التابعة لمكتب تعليم محافظة خيبر خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام أول دوري رياضي احترافي بتقنيات حديثة في الإخراج الإعلامي تحت اسم “دوري 2020” لكرة القدم للمحترفين، وتحت مظلة الأنشطة المدرسية الرياضية.

وأكد عبدالعزيز رابح الرشيدي، رئيس اللجنة المنظمة للدوري، أن الدوري سينطلق بمشاركة خمسة أندية لكرة القدم، جميعها تم إعدادها وفق آليات تراعي المواهب الكروية والفروق الفردية بين الطلاب، وذلك في المرحلة المتوسطة بقرية العشاش.

وستُلعب البطولة بنظام الدوري النقطي، وتضم كلاً من: “فريق الحزم، فريق الامواج، فريق الشعلة، فريق الملكي وفريق الأمجاد”. ويتولى عملية التنظيم فريق عمل مكوَّن من معلم البدنية حسان ثابت الجهني، وقائد المدرسة حماد فرحان الطلوحي، وأعضاء داعمين لكل نادٍ من المعلمين، وتنظيم طلابي يهتم بترتيب مجريات المباريات.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لدوري عبدالعزيز الرشيدي أن دوري 2020 للمحترفين لكرة القدم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المدرسة في إعداد جيل مواكب لتطلعات رؤية 2030؛ إذ يهدف الدوري إلى نشر وتعزيز روح المنافسة الشريفة، والتشديد على أهمية الرياضة للطلاب، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، واستثمار أوقاتهم في البيئة التعليمية، ويساعد على إقبال الطلبة على الدراسة بحيوية ونشاط، وينمي حب التضحية، وبذل الجهد، ويعمل على خلق الجو المحبب المرِح لدى الطلبة، ويسهم إيجابيًّا في تحصيل الطلبة.

وأضاف بأن الشباب في كل أمة هم عمادها، وهم مَن يعوَّل عليهم في مسيرة البناء والتنمية، بل هم رأس المال، وفيهم الاستثمار الحقيقي. مبينًا أن القيادة أولت جُل اهتمامها وعنايتها بهم وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم الجسمية والعقلية. مشيرًا إلى أن اهتمام وزارة التعليم بالتكامل مع الهيئة العامة للرياضة يأتي لترجمة تطلعات القيادة الحكيمة.

وأشار عبدالعزيز الرشيدي إلى أن إنشاء الدوري الرياضي المدرسي، وجعل المدرسة محور الارتكاز، هو اعتراف بأهمية المدرسة في هذا الجانب؛ كونها الأساس في اكتشاف مواهب الطلاب. كما أن الرياضة المدرسية وسيلة تربوية، تهدف إلى إعداد الشباب القوي المحب لوطنه، والمخلص لولاة أمره. كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب الرياضية لدى الطلاب، والارتقاء بمستوياتهم المهارية والبدنية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب أن الرياضة المدرسية تسهم في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق إعطائهم فرصًا للمشاركة في جميع الأنشطة والبرامج.

وبيّن الرشيدي أن اللجنة الفنية المشرفة على دوري 2020 لكرة القدم بتعليم مكتب محافظة خيبر التابع لمنطقة المدينة المنورة أكملت استعدادها لبدء المنافسات الرياضية لدوري 2020، وفق خطة عمل اكتملت فيها كل اللجان التي سوف تشرف على عملية الدوري، وتوزيع جدول المباريات. لافتًا إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمة للفريق الفائز في منافسات الدوري.

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