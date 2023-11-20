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البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ "رابغ 3" مطالبة بالإفراج عن طاقمها فوراً

وصفته بالاعتداء السافر والتهديد المتكرّر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية

أدانت مملكة البحرين عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرّضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ووصفت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم، العملية بأنها اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية.

وطالبت الوزارة، بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فوراً، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

البحرين ميليشيات الحوثي رابغ 3

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ "رابغ 3" مطالبة بالإفراج عن طاقمها فوراً
سبق

أدانت مملكة البحرين عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرّضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ووصفت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم، العملية بأنها اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية.

وطالبت الوزارة، بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فوراً، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:03 AM

البحرين تدين اختطاف ميليشيات الحوثي لـ "رابغ 3" مطالبة بالإفراج عن طاقمها فوراً

وصفته بالاعتداء السافر والتهديد المتكرّر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
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أدانت مملكة البحرين عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرّضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ووصفت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم، العملية بأنها اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية.

وطالبت الوزارة، بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فوراً، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدّي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

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