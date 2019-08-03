النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام سباق "سبارتن" بمشاركة محلية ودولية ضمن فعاليات "موسم السودة"

الأولى بسباق النساء من بولندا.. والأول من فئة الرجال من دولة الإمارات

اختُتمت اليوم فعاليات سباق "سبارتن سبرنت" الرياضية للنساء والرجال، أحد برامج موسم السودة، التي أُقيمت في متنزه الملك عبدالعزيز في منطقة السودة. واستقطب السباق، الذي أُقيم في أعلى قمة في السعودية بين الغابات الجميلة والمناظر الخلابة، جموعًا من محبي الرياضة والمغامرات من داخل السعودية وخارجها؛ وذلك للمشاركة في السباق بشكل خاص، والاستمتاع بفعاليات موسم السودة بشكل عام.

وانطلق سباق النساء في الساعة التاسعة صباحًا، واستمر إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وشارك فيه مجموعة من النساء من مختلف الجنسيات. وحصلت المتسابقة إيفالينا خيليبوفسكا من جمهورية بولندا على المركز الأول؛ إذ كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية.

في حين ابتدأ سباق الرجال، أفرادًا ومجموعات، في الساعة الواحدة ظهرًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات. واحتضن السباق أكثر من 740 متسابقًا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، قَدِموا إلى منطقة السودة من أنحاء المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعُمان، إلى جانب عدد من مواطني الدول الأوروبية.

وحصد المشاركان الإماراتيان (محمد الحساني وصالح السويدي) على المركزَيْن الأول والثاني بالتتابع، في حين حصل البريطاني جورج كريوي على المركز الثالث.

وتخلل السباق مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، من ضمنها الركض والتسلق والاندفاع والسقوط والزحف، إضافة إلى عبور التلال والوحل والأسلاك الشائكة، والعديد من التحديات المثيرة والمرحة في الوقت نفسه. وليس بالضرورة أن يكون المشاركون في سباق سبارتن من الرياضيين المتمرسين؛ فالركض رياضة مسلية للجميع، للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. ويُعتبر السباق انطلاقة جيدة للمتسابقين الجدد، وللرياضيين المحترفين؛ إذ يتاح لهم اختبار قوتهم البدنية، وتحدي أنفسهم.

ويتكون سباق "سبارتن سبرنت" من ثلاث فئات، هي: بطولة "النخبة"، وبطولة "الفئات العمرية"، و"السباق المفتوح"، ويمتد مساره على مسافة 5 كلم، ويتضمن أكثر من 20 عقبة وعائقًا.

ويضم السباق عوائق وعقبات، تختلف درجة صعوبتها، وتشمل الزحف تحت الأسلاك الشائكة، وتحدي "أطلس كاري" الذي يتعين فيه على المتسابقين التقاط حجر ثقيل، وحمله باتجاه العلم، والعودة به إلى الموقع الأولي، و"رافعة هرقل" التي يجدر بالمتنافسين فيها سحب الرافعة، وخفض الوزن المعلق بها ببطء، وتجنب سقوطه على الأرض، إضافة إلى تسلق الحبال، وتحدي رمي الرمح الذي يحتاج إلى يد ثابتة وذراع قوية، وتحدي قلب الإطارات الكبيرة، وتسلق الجدران، والكثير من العقبات الأخرى التي تختبر مدى قدرة الشخص على التحمل.

الجدير بالذكر أن فعاليات موسم السودة تقوم على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة والمغامرات الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة.. وقد صُممت بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية لها. وسيتاح للمشاركين في الموسم الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تستهويهم، وتستمر طيلة شهر أغسطس القادم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام سباق "سبارتن" بمشاركة محلية ودولية ضمن فعاليات "موسم السودة"
سبق

اختُتمت اليوم فعاليات سباق "سبارتن سبرنت" الرياضية للنساء والرجال، أحد برامج موسم السودة، التي أُقيمت في متنزه الملك عبدالعزيز في منطقة السودة. واستقطب السباق، الذي أُقيم في أعلى قمة في السعودية بين الغابات الجميلة والمناظر الخلابة، جموعًا من محبي الرياضة والمغامرات من داخل السعودية وخارجها؛ وذلك للمشاركة في السباق بشكل خاص، والاستمتاع بفعاليات موسم السودة بشكل عام.

وانطلق سباق النساء في الساعة التاسعة صباحًا، واستمر إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وشارك فيه مجموعة من النساء من مختلف الجنسيات. وحصلت المتسابقة إيفالينا خيليبوفسكا من جمهورية بولندا على المركز الأول؛ إذ كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية.

في حين ابتدأ سباق الرجال، أفرادًا ومجموعات، في الساعة الواحدة ظهرًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات. واحتضن السباق أكثر من 740 متسابقًا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، قَدِموا إلى منطقة السودة من أنحاء المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعُمان، إلى جانب عدد من مواطني الدول الأوروبية.

وحصد المشاركان الإماراتيان (محمد الحساني وصالح السويدي) على المركزَيْن الأول والثاني بالتتابع، في حين حصل البريطاني جورج كريوي على المركز الثالث.

وتخلل السباق مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، من ضمنها الركض والتسلق والاندفاع والسقوط والزحف، إضافة إلى عبور التلال والوحل والأسلاك الشائكة، والعديد من التحديات المثيرة والمرحة في الوقت نفسه. وليس بالضرورة أن يكون المشاركون في سباق سبارتن من الرياضيين المتمرسين؛ فالركض رياضة مسلية للجميع، للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. ويُعتبر السباق انطلاقة جيدة للمتسابقين الجدد، وللرياضيين المحترفين؛ إذ يتاح لهم اختبار قوتهم البدنية، وتحدي أنفسهم.

ويتكون سباق "سبارتن سبرنت" من ثلاث فئات، هي: بطولة "النخبة"، وبطولة "الفئات العمرية"، و"السباق المفتوح"، ويمتد مساره على مسافة 5 كلم، ويتضمن أكثر من 20 عقبة وعائقًا.

ويضم السباق عوائق وعقبات، تختلف درجة صعوبتها، وتشمل الزحف تحت الأسلاك الشائكة، وتحدي "أطلس كاري" الذي يتعين فيه على المتسابقين التقاط حجر ثقيل، وحمله باتجاه العلم، والعودة به إلى الموقع الأولي، و"رافعة هرقل" التي يجدر بالمتنافسين فيها سحب الرافعة، وخفض الوزن المعلق بها ببطء، وتجنب سقوطه على الأرض، إضافة إلى تسلق الحبال، وتحدي رمي الرمح الذي يحتاج إلى يد ثابتة وذراع قوية، وتحدي قلب الإطارات الكبيرة، وتسلق الجدران، والكثير من العقبات الأخرى التي تختبر مدى قدرة الشخص على التحمل.

الجدير بالذكر أن فعاليات موسم السودة تقوم على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة والمغامرات الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة.. وقد صُممت بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية لها. وسيتاح للمشاركين في الموسم الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تستهويهم، وتستمر طيلة شهر أغسطس القادم.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:52 PM

اختتام سباق "سبارتن" بمشاركة محلية ودولية ضمن فعاليات "موسم السودة"

الأولى بسباق النساء من بولندا.. والأول من فئة الرجال من دولة الإمارات

A A A
رائد القرفي - أبها
0
625

اختُتمت اليوم فعاليات سباق "سبارتن سبرنت" الرياضية للنساء والرجال، أحد برامج موسم السودة، التي أُقيمت في متنزه الملك عبدالعزيز في منطقة السودة. واستقطب السباق، الذي أُقيم في أعلى قمة في السعودية بين الغابات الجميلة والمناظر الخلابة، جموعًا من محبي الرياضة والمغامرات من داخل السعودية وخارجها؛ وذلك للمشاركة في السباق بشكل خاص، والاستمتاع بفعاليات موسم السودة بشكل عام.

وانطلق سباق النساء في الساعة التاسعة صباحًا، واستمر إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وشارك فيه مجموعة من النساء من مختلف الجنسيات. وحصلت المتسابقة إيفالينا خيليبوفسكا من جمهورية بولندا على المركز الأول؛ إذ كانت أولى الواصلات إلى خط النهاية.

في حين ابتدأ سباق الرجال، أفرادًا ومجموعات، في الساعة الواحدة ظهرًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات. واحتضن السباق أكثر من 740 متسابقًا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، قَدِموا إلى منطقة السودة من أنحاء المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعُمان، إلى جانب عدد من مواطني الدول الأوروبية.

وحصد المشاركان الإماراتيان (محمد الحساني وصالح السويدي) على المركزَيْن الأول والثاني بالتتابع، في حين حصل البريطاني جورج كريوي على المركز الثالث.

وتخلل السباق مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، من ضمنها الركض والتسلق والاندفاع والسقوط والزحف، إضافة إلى عبور التلال والوحل والأسلاك الشائكة، والعديد من التحديات المثيرة والمرحة في الوقت نفسه. وليس بالضرورة أن يكون المشاركون في سباق سبارتن من الرياضيين المتمرسين؛ فالركض رياضة مسلية للجميع، للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. ويُعتبر السباق انطلاقة جيدة للمتسابقين الجدد، وللرياضيين المحترفين؛ إذ يتاح لهم اختبار قوتهم البدنية، وتحدي أنفسهم.

ويتكون سباق "سبارتن سبرنت" من ثلاث فئات، هي: بطولة "النخبة"، وبطولة "الفئات العمرية"، و"السباق المفتوح"، ويمتد مساره على مسافة 5 كلم، ويتضمن أكثر من 20 عقبة وعائقًا.

ويضم السباق عوائق وعقبات، تختلف درجة صعوبتها، وتشمل الزحف تحت الأسلاك الشائكة، وتحدي "أطلس كاري" الذي يتعين فيه على المتسابقين التقاط حجر ثقيل، وحمله باتجاه العلم، والعودة به إلى الموقع الأولي، و"رافعة هرقل" التي يجدر بالمتنافسين فيها سحب الرافعة، وخفض الوزن المعلق بها ببطء، وتجنب سقوطه على الأرض، إضافة إلى تسلق الحبال، وتحدي رمي الرمح الذي يحتاج إلى يد ثابتة وذراع قوية، وتحدي قلب الإطارات الكبيرة، وتسلق الجدران، والكثير من العقبات الأخرى التي تختبر مدى قدرة الشخص على التحمل.

الجدير بالذكر أن فعاليات موسم السودة تقوم على أربعة محاور رئيسية، استندت إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة والمغامرات الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة.. وقد صُممت بما يحقق اﻟﻤيزة التنافسية لها. وسيتاح للمشاركين في الموسم الاختيار بين مجموعة واسعة من الأنشطة التي تستهويهم، وتستمر طيلة شهر أغسطس القادم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,190
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,454
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,503
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,526

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة