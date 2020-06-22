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استعادة الصدارة.. الهدف الأول  لبرشلونة  أمام  بلباو

في افتتاح الجولة 31 من  الدوري الإسباني

يسعى نادي برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة مؤقتاً عندما يستضيف أتلتيك بلباو غداً في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان برشلونة تعادل بدون أهداف أمام مضيفه إشبيلية يوم الجمعة الماضي، فخسر الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين لصالح ريال مدريد الفائز أمس على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.
ويدرك برشلونة جيداً أن إهدار أي نقطة غداً سيكلفه غالياً في سعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي والخامس في السنوات الست الأخيرة خاصةً وأن الريال سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً أمام ضيفه ريال مايوركا الثامن عشر.


الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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استعادة الصدارة.. الهدف الأول  لبرشلونة  أمام  بلباو
سبق

يسعى نادي برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة مؤقتاً عندما يستضيف أتلتيك بلباو غداً في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان برشلونة تعادل بدون أهداف أمام مضيفه إشبيلية يوم الجمعة الماضي، فخسر الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين لصالح ريال مدريد الفائز أمس على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.
ويدرك برشلونة جيداً أن إهدار أي نقطة غداً سيكلفه غالياً في سعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي والخامس في السنوات الست الأخيرة خاصةً وأن الريال سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً أمام ضيفه ريال مايوركا الثامن عشر.


22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
06:10 PM

استعادة الصدارة.. الهدف الأول  لبرشلونة  أمام  بلباو

في افتتاح الجولة 31 من  الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,203

يسعى نادي برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة مؤقتاً عندما يستضيف أتلتيك بلباو غداً في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان برشلونة تعادل بدون أهداف أمام مضيفه إشبيلية يوم الجمعة الماضي، فخسر الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين لصالح ريال مدريد الفائز أمس على مضيفه ريال سوسييداد 2-1.
ويدرك برشلونة جيداً أن إهدار أي نقطة غداً سيكلفه غالياً في سعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي والخامس في السنوات الست الأخيرة خاصةً وأن الريال سيخوض اختباراً سهلاً نسبياً أمام ضيفه ريال مايوركا الثامن عشر.


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