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"أمل الفيفي" تحصد المركز الأول في المؤتمر الدولي لطب الأسرة بدبي

حضر الفعالية أكثر من 3 آلاف زائر ومشارك من المنطقة والعالم

حقّقت الطبيبة أمل بنت جابر الفيفي، من برنامج الدراسات العليا لطب الأسرة بجازان، من المملكة العربية السعودية؛ المركز الأول (professtional poster) على مستوى الأطباء المشاركين من جميع دول العالم في المؤتمر الدولي لطب العائلة.

وينظم المؤتمر تحت رعاية نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة في دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "سبيلك للتميّز في الرعاية الصحية"، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واستقطب المؤتمر خلال أيامه الثلاثة هذا العام، أكثر من ثلاثة آلاف زائر ومشارك من المنطقة والعالم، إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجية والعلمية في قطاع طب الأسرة، والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحيّة والوقائية.

ويتميّز المؤتمر هذا العام بأجندة غنيّة تضمّ نحو 50 متحدثًا من المنطقة والعالم، ليشاركوا أفكارهم وآراءهم مجموعة من الموضوعات الملحّة في مجال طبّ العائلة من خلال 38 جلسة علمية، وورشتي عمل، بالإضافة إلى عرض أكثر من 50 ملصقًا علميًّا حول آخر الأبحاث والدراسات التي جرى التوصل إليها في هذا المجال.

أمل الفيفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمل الفيفي" تحصد المركز الأول في المؤتمر الدولي لطب الأسرة بدبي
سبق

حقّقت الطبيبة أمل بنت جابر الفيفي، من برنامج الدراسات العليا لطب الأسرة بجازان، من المملكة العربية السعودية؛ المركز الأول (professtional poster) على مستوى الأطباء المشاركين من جميع دول العالم في المؤتمر الدولي لطب العائلة.

وينظم المؤتمر تحت رعاية نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة في دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "سبيلك للتميّز في الرعاية الصحية"، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واستقطب المؤتمر خلال أيامه الثلاثة هذا العام، أكثر من ثلاثة آلاف زائر ومشارك من المنطقة والعالم، إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجية والعلمية في قطاع طب الأسرة، والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحيّة والوقائية.

ويتميّز المؤتمر هذا العام بأجندة غنيّة تضمّ نحو 50 متحدثًا من المنطقة والعالم، ليشاركوا أفكارهم وآراءهم مجموعة من الموضوعات الملحّة في مجال طبّ العائلة من خلال 38 جلسة علمية، وورشتي عمل، بالإضافة إلى عرض أكثر من 50 ملصقًا علميًّا حول آخر الأبحاث والدراسات التي جرى التوصل إليها في هذا المجال.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:04 PM

"أمل الفيفي" تحصد المركز الأول في المؤتمر الدولي لطب الأسرة بدبي

حضر الفعالية أكثر من 3 آلاف زائر ومشارك من المنطقة والعالم

A A A
فهد كاملي - جازان
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3,369

حقّقت الطبيبة أمل بنت جابر الفيفي، من برنامج الدراسات العليا لطب الأسرة بجازان، من المملكة العربية السعودية؛ المركز الأول (professtional poster) على مستوى الأطباء المشاركين من جميع دول العالم في المؤتمر الدولي لطب العائلة.

وينظم المؤتمر تحت رعاية نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة في دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "سبيلك للتميّز في الرعاية الصحية"، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

واستقطب المؤتمر خلال أيامه الثلاثة هذا العام، أكثر من ثلاثة آلاف زائر ومشارك من المنطقة والعالم، إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجية والعلمية في قطاع طب الأسرة، والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحيّة والوقائية.

ويتميّز المؤتمر هذا العام بأجندة غنيّة تضمّ نحو 50 متحدثًا من المنطقة والعالم، ليشاركوا أفكارهم وآراءهم مجموعة من الموضوعات الملحّة في مجال طبّ العائلة من خلال 38 جلسة علمية، وورشتي عمل، بالإضافة إلى عرض أكثر من 50 ملصقًا علميًّا حول آخر الأبحاث والدراسات التي جرى التوصل إليها في هذا المجال.

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