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الكمامات في خبر كان.. شاهد دولة أوروبية تحتفي بانتهاء "كورونا" بأضخم عشاء

مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وزوال قيود العزل التي فرضها انتشار الفيروس

أقام مواطنو التشيك احتفالًا ضخمًا بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، وتُوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء لآلاف المواطنين.

وشارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر؛ احتفالًا بتخفيف قيود الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا.

وجرى هذا الاحتفال الجماعي -بحسب "روسيا اليوم"- على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ؛ بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية، وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث: "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين، كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما".

وزُيّنت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة.

وأصبحت الكمامات غير إلزامية في المباني ووسائل النقل العمومية في العاصمة؛ حيث قرر مسؤولو الصحة في البلاد تخفيف القيود جزئيًّا؛ لكن سيظل على السكان ارتداء الكمامات في مترو أنفاق براغ وفي المؤسسات الطبية وفي منطقة شمال شرقي مورافيا سيليزيا؛ حيث انتشرت العدوى في اثنين من مناجم الفحم بالمنطقة.

الكمامات فيروس كورونا الجديد

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الكمامات في خبر كان.. شاهد دولة أوروبية تحتفي بانتهاء "كورونا" بأضخم عشاء
سبق

أقام مواطنو التشيك احتفالًا ضخمًا بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، وتُوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء لآلاف المواطنين.

وشارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر؛ احتفالًا بتخفيف قيود الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا.

وجرى هذا الاحتفال الجماعي -بحسب "روسيا اليوم"- على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ؛ بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية، وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث: "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين، كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما".

وزُيّنت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة.

وأصبحت الكمامات غير إلزامية في المباني ووسائل النقل العمومية في العاصمة؛ حيث قرر مسؤولو الصحة في البلاد تخفيف القيود جزئيًّا؛ لكن سيظل على السكان ارتداء الكمامات في مترو أنفاق براغ وفي المؤسسات الطبية وفي منطقة شمال شرقي مورافيا سيليزيا؛ حيث انتشرت العدوى في اثنين من مناجم الفحم بالمنطقة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:23 PM

الكمامات في خبر كان.. شاهد دولة أوروبية تحتفي بانتهاء "كورونا" بأضخم عشاء

مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وزوال قيود العزل التي فرضها انتشار الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مواطنو التشيك احتفالًا ضخمًا بانتهاء إجراءات العزل العام التي تم فرضها لمكافحة وباء كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، وتُوج هذا الحفل بأضخم مأدبة عشاء لآلاف المواطنين.

وشارك آلاف التشيكيين في براغ بحفل العشاء الجماعي على طاولة طولها 500 متر؛ احتفالًا بتخفيف قيود الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا.

وجرى هذا الاحتفال الجماعي -بحسب "روسيا اليوم"- على طول جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ؛ بحيث كان على كل مشارك أن يساهم بتقديم الطعام الذي بحوزته للطاولة الجماعية، وأن يشارك طعامه مع الآخرين.

وقال صاحب المقهى الذي نظم الحدث: "نريد أن نحتفل بنهاية أزمة فيروس كورونا عن طريق الاجتماع وإظهار أن الناس لم يعودوا خائفين من مقابلة الآخرين، كما أنهم ليسوا خائفين من قبول قطعة شطيرة من شخص ما".

وزُيّنت الطاولات بزهور وأغطية طاولات بيضاء، وتناول السكان المحليون الطعام والشراب مع غروب الشمس من أفق المدينة.

وأصبحت الكمامات غير إلزامية في المباني ووسائل النقل العمومية في العاصمة؛ حيث قرر مسؤولو الصحة في البلاد تخفيف القيود جزئيًّا؛ لكن سيظل على السكان ارتداء الكمامات في مترو أنفاق براغ وفي المؤسسات الطبية وفي منطقة شمال شرقي مورافيا سيليزيا؛ حيث انتشرت العدوى في اثنين من مناجم الفحم بالمنطقة.

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