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إبراز أهمية التسويق الرقمي في ختام ورش "ريادة الأعمال" بـ"الشرقية"

التأكيد على مزايا التجارة الإلكترونية في إطار توفير الوقت والمال

اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، مؤخرًا، ورش عمل بعنوان ‏"سلسلة ريادة الأعمال" كانت قد انطلقت شهر يوليو الماضي، وقدمها كل من بندر الجنيدي مستشار ومدرب معتمد لريادة الأعمال وعضو الجمعية الأمريكية للمستشارين المعتمدين AASBC، ومنال الشمري مدربة في مجال المشاريع.

وكانت آخر ورشة من سلسلة الورش بعنوان "التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي"، وتضمنت تحديد مفهوم التسويق الرقمي، على أنه عبارة عن خطة تسويقية متكاملة تستخدم التقنيات الإلكترونية الحديثة وجميع وسائل التواصل المتاحة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة بتكلفة أقل من التسويق التقليدي.

ويتمتع التسويق الرقمي، حسب مخرجات الورشة، بميزتين يتفوق بهما على التسويق التقليدي، حيث يوفر للعملاء مزيدًا من الراحة وبأسعار تنافسية، ويمكن الشركات من خفض تكاليف التشغيل نتيجة الاستغناء على التسويق التقليدي موفرًا بذلك الكثير من المال.

وذكر المتحدثان أن خدمات التسويق الرقمي متعددة، منها الإعلانات مدفوعة القيمة، أو على المواقع والشبكات الاجتماعية، مثل إعلانات الفيس بوك، وخدمات الـ (SEO) واستراتيجيات التسويق عبر المحتوى، وتتم بعشرات الطرق المختلفة التي تستخدم في التسويق.

وحتى يتحقق النجاح في التجارة الإلكترونية يرى المتحدثان ضرورة تصميم "موقع إلكتروني متوافق مع الهواتف الذكية"، فإن العملاء يشترون بشكل مباشر وغير مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة، وفي حال لم يوجد هذا الموقع قد تفقد المؤسسة قطاعات كبيرة من العملاء.

وخلص المتحدثان إلى ضرورة وجود خطة عمل واضحة للبدء في أعمال التجارة الإلكترونية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إبراز أهمية التسويق الرقمي في ختام ورش "ريادة الأعمال" بـ"الشرقية"
سبق

اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، مؤخرًا، ورش عمل بعنوان ‏"سلسلة ريادة الأعمال" كانت قد انطلقت شهر يوليو الماضي، وقدمها كل من بندر الجنيدي مستشار ومدرب معتمد لريادة الأعمال وعضو الجمعية الأمريكية للمستشارين المعتمدين AASBC، ومنال الشمري مدربة في مجال المشاريع.

وكانت آخر ورشة من سلسلة الورش بعنوان "التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي"، وتضمنت تحديد مفهوم التسويق الرقمي، على أنه عبارة عن خطة تسويقية متكاملة تستخدم التقنيات الإلكترونية الحديثة وجميع وسائل التواصل المتاحة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة بتكلفة أقل من التسويق التقليدي.

ويتمتع التسويق الرقمي، حسب مخرجات الورشة، بميزتين يتفوق بهما على التسويق التقليدي، حيث يوفر للعملاء مزيدًا من الراحة وبأسعار تنافسية، ويمكن الشركات من خفض تكاليف التشغيل نتيجة الاستغناء على التسويق التقليدي موفرًا بذلك الكثير من المال.

وذكر المتحدثان أن خدمات التسويق الرقمي متعددة، منها الإعلانات مدفوعة القيمة، أو على المواقع والشبكات الاجتماعية، مثل إعلانات الفيس بوك، وخدمات الـ (SEO) واستراتيجيات التسويق عبر المحتوى، وتتم بعشرات الطرق المختلفة التي تستخدم في التسويق.

وحتى يتحقق النجاح في التجارة الإلكترونية يرى المتحدثان ضرورة تصميم "موقع إلكتروني متوافق مع الهواتف الذكية"، فإن العملاء يشترون بشكل مباشر وغير مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة، وفي حال لم يوجد هذا الموقع قد تفقد المؤسسة قطاعات كبيرة من العملاء.

وخلص المتحدثان إلى ضرورة وجود خطة عمل واضحة للبدء في أعمال التجارة الإلكترونية .

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
04:52 PM

إبراز أهمية التسويق الرقمي في ختام ورش "ريادة الأعمال" بـ"الشرقية"

التأكيد على مزايا التجارة الإلكترونية في إطار توفير الوقت والمال

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حامد العلي - الدمام
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اختتمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، مؤخرًا، ورش عمل بعنوان ‏"سلسلة ريادة الأعمال" كانت قد انطلقت شهر يوليو الماضي، وقدمها كل من بندر الجنيدي مستشار ومدرب معتمد لريادة الأعمال وعضو الجمعية الأمريكية للمستشارين المعتمدين AASBC، ومنال الشمري مدربة في مجال المشاريع.

وكانت آخر ورشة من سلسلة الورش بعنوان "التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي"، وتضمنت تحديد مفهوم التسويق الرقمي، على أنه عبارة عن خطة تسويقية متكاملة تستخدم التقنيات الإلكترونية الحديثة وجميع وسائل التواصل المتاحة عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة بتكلفة أقل من التسويق التقليدي.

ويتمتع التسويق الرقمي، حسب مخرجات الورشة، بميزتين يتفوق بهما على التسويق التقليدي، حيث يوفر للعملاء مزيدًا من الراحة وبأسعار تنافسية، ويمكن الشركات من خفض تكاليف التشغيل نتيجة الاستغناء على التسويق التقليدي موفرًا بذلك الكثير من المال.

وذكر المتحدثان أن خدمات التسويق الرقمي متعددة، منها الإعلانات مدفوعة القيمة، أو على المواقع والشبكات الاجتماعية، مثل إعلانات الفيس بوك، وخدمات الـ (SEO) واستراتيجيات التسويق عبر المحتوى، وتتم بعشرات الطرق المختلفة التي تستخدم في التسويق.

وحتى يتحقق النجاح في التجارة الإلكترونية يرى المتحدثان ضرورة تصميم "موقع إلكتروني متوافق مع الهواتف الذكية"، فإن العملاء يشترون بشكل مباشر وغير مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة، وفي حال لم يوجد هذا الموقع قد تفقد المؤسسة قطاعات كبيرة من العملاء.

وخلص المتحدثان إلى ضرورة وجود خطة عمل واضحة للبدء في أعمال التجارة الإلكترونية .

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