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مدرب "الهلال" السابق مرشّح لقيادة "برشلونة"

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، البرتغالي خورخي خيسوس قد بات مرشحاً لتولي القيادة الفنية لنادي برشلونة.

وينتهي عقد المدرب البرتغالي مع فلامنغو في منتصف عام 2020 حيث كان قد وقّع مع النادي البرازيلي عقداً لمدة موسم واحد فقط.

وحقق خيسوس إنجازاً تاريخياً للنادي البرازيلي بعدما قاده لتحقيق كأس الليبرتادوريس على حساب ريفر بليت الأرجنتيني.

وحقق فلامنغو اللقب بعد مباراة غاية في الإثارة حيث كان مهزوماً بهدف قبل أن يحقق التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ثم يحقق هدف الفوز بعد هدف التعادل بدقيقتين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب "الهلال" السابق مرشّح لقيادة "برشلونة"
سبق

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، البرتغالي خورخي خيسوس قد بات مرشحاً لتولي القيادة الفنية لنادي برشلونة.

وينتهي عقد المدرب البرتغالي مع فلامنغو في منتصف عام 2020 حيث كان قد وقّع مع النادي البرازيلي عقداً لمدة موسم واحد فقط.

وحقق خيسوس إنجازاً تاريخياً للنادي البرازيلي بعدما قاده لتحقيق كأس الليبرتادوريس على حساب ريفر بليت الأرجنتيني.

وحقق فلامنغو اللقب بعد مباراة غاية في الإثارة حيث كان مهزوماً بهدف قبل أن يحقق التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ثم يحقق هدف الفوز بعد هدف التعادل بدقيقتين.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
08:29 PM

مدرب "الهلال" السابق مرشّح لقيادة "برشلونة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، البرتغالي خورخي خيسوس قد بات مرشحاً لتولي القيادة الفنية لنادي برشلونة.

وينتهي عقد المدرب البرتغالي مع فلامنغو في منتصف عام 2020 حيث كان قد وقّع مع النادي البرازيلي عقداً لمدة موسم واحد فقط.

وحقق خيسوس إنجازاً تاريخياً للنادي البرازيلي بعدما قاده لتحقيق كأس الليبرتادوريس على حساب ريفر بليت الأرجنتيني.

وحقق فلامنغو اللقب بعد مباراة غاية في الإثارة حيث كان مهزوماً بهدف قبل أن يحقق التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ثم يحقق هدف الفوز بعد هدف التعادل بدقيقتين.

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