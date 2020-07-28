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"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

"كورونا" يضيف 481 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في فلسطين

تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 481 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في القدس التي شهدت 222 إصابة.

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات: الخليل (180 إصابة)، ورام الله، والبيرة (13 إصابة)، وطولكرم (أربع إصابات)، وبيت لحم (15 إصابة)، وجنين (15 إصابة)، ونابلس (سبع إصابات)، وأريحا والأغوار (16 إصابة)، وقلقيلية (ست إصابات)، وطوباس (ثلاث إصابات).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس/ آذار الماضي انخفض إلى 7.824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

وأشارت إلى أن من بين مصابي كورونا هناك 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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"كورونا" يضيف 481 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في فلسطين
سبق

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 481 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في القدس التي شهدت 222 إصابة.

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات: الخليل (180 إصابة)، ورام الله، والبيرة (13 إصابة)، وطولكرم (أربع إصابات)، وبيت لحم (15 إصابة)، وجنين (15 إصابة)، ونابلس (سبع إصابات)، وأريحا والأغوار (16 إصابة)، وقلقيلية (ست إصابات)، وطوباس (ثلاث إصابات).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس/ آذار الماضي انخفض إلى 7.824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

وأشارت إلى أن من بين مصابي كورونا هناك 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:41 PM

"كورونا" يضيف 481 شخصًا إلى حصيلة مصابيه في فلسطين

تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 481 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في القدس التي شهدت 222 إصابة.

وأضافت أن باقي الإصابات توزعت على محافظات: الخليل (180 إصابة)، ورام الله، والبيرة (13 إصابة)، وطولكرم (أربع إصابات)، وبيت لحم (15 إصابة)، وجنين (15 إصابة)، ونابلس (سبع إصابات)، وأريحا والأغوار (16 إصابة)، وقلقيلية (ست إصابات)، وطوباس (ثلاث إصابات).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس/ آذار الماضي انخفض إلى 7.824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

وأشارت إلى أن من بين مصابي كورونا هناك 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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