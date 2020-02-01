الأمين العام لجامعة الدول العربية: سنُواصل دورنا لتلبية أولويات السودان

لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية وإنجاح عملية السلام القائمة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة الهامة، عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولويات واحتياجات جمهورية السودان المختلفة؛ لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية؛ وخاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعقد "أبو الغيط" اليوم اجتماعًا مع وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين إسماعيل.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمين العام للجامعة اليوم، بأن اللقاء تناوَلَ آخِر تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تواجهها، وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.