المسح النشط يبث روح الاطمئنان في نفوس سكان أحياء المدينة

ساهمت عملية المسح النشط لفيروس كورونا الجديد التي نفذتها "صحة المدينة المنورة" في بث روح الاطمئنان في نفوس المواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والمجمعات المخصصة للعمالة.

وعبر عدد من المقيمين في الأحياء التي شملها المسح في مقطع فيديو عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها "الصحة" في فحصهم مجاناً للتأكد من مدى ظهور علامات الإصابة بفيروس كورنا الجديد من عدمه.

ومن الحالات الطريفة التي واجهها فريق المسح خلال جولته ووصوله إلى أحد المنازل رفض أحد الأطفال إجراء الفحص له بداعي الخوف، لكن تعامل أعضاء من الفريق تعاملوا معه بالابتسامة والهدوء حتى استجاب لعملية الفحص، وودعهم بالتحية والفرح.

وتأتي تلك الجهود في إطار الإجراءات الاحترازية الاستباقية داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، التي تنفذها "صحة المدينة المنورة" بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتواصل الفرق الميدانية نشاطها المكثف على مدار ٢٤ ساعة، حيث تصل إلى مواقع سكن العمالة، وتقوم بعملية الفحص حتى ولو لم تظهر عليهم الأعراض، في حين تقوم الفرق الطبية المتخصصة بالفحوصات العاجلة للحالات المخالطة للمصابين، من خلال العربة الطبية المتنقلة والمجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة في الموقع، لإجراء الفحص وأخذ العينات للحالات المشتبهة وللحالات المخالطة، ونقل العينات إلى المختبرات للفحص.

كما تقدم تلك الفرق بالتوعية من الوباء، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة؛ لمحاصرة دائرة إنتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في هذه المدن وأحيائها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.