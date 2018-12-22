وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.

وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.

الطائف.. "المرور" يتفاعل مع "تنبيه الضباب" داعياً للحذر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-. وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443 10:59 AM

الطائف.. "المرور" يتفاعل مع "تنبيه الضباب" داعياً للحذر تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يشمل الشفا والهدا يستمر لـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرّمة في تقريره الصادر عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-.

وتضمن التنبيه تكوُّن ضباب يشمل تأثيره تدنياً في مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف، والشفا، والهدا، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأهابت إدارة المرور بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر والتزام السرعات المحدّدة في الطرقات متمنية السلامة للجميع.