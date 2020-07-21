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مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة

"جداد النخل" تنطلق خلال الشهر الجاري لمختلف أصناف التمور

بلغ عدد النخيل في منطقة القصيم 7.3 مليون نخلة التي سيجني منها المزارعون كميات كبيرة من التمور بأصنافها المختلفة في موسم التمور السنوي الشهير، والمتوقع بدايته خلال الشهر الجاري في عملية تسمى "جداد النخل"، وهو ما يساهم في مجمله في تعزيز الأمن الغذائي الوطني .

ويعتبر موسم التمور في القصيم من أهم المناسبات الاقتصادية الذي يتزامن مع شهر يوليو من كل عام، ويتفاعل أبناء القصيم مع هذا الموسم كمناسبة اقتصادية مهمة للجميع، حيث يشترك البائع والمشتري ومسوق وناقل التمور على تداوله داخل أسواق التمور بالمنطقة وبمدن ومحافظات المملكة ويُصدّر جزء كبير خارج المملكة .

وتحتل منطقة القصيم المرتبة الأولى محلياً في إنتاج التمور، حيث القيمة الاقتصادية الكبيرة والاهتمام الكبير بالنخلة كموروث شعبي، بالإضافة إلى التشجيع والدعم الكبير من قبل الدولة لزراعة النخيل وتسخير كل الإمكانات لدعمها وتنمية زراعتها وتطوير أساليب تسويقها ودعمها.

وتمكنت القصيم في السنوات الماضية من إيصال منتجاتها من التمور إلى العديد من منافذ البيع في دول العالم، والتي تحظى بدعم ملموس من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للتمور في المنطقة وتقديم التسهيلات للشركات والمؤسسات في تطوير وتسويق التمور على جميع الأصعدة .

يذكر أن منطقة القصيم تشتهر بزراعة أكثر من 45 صنفاً من التمور كالسكري والبرحي والشقراء والروثانة والونانة والصقعية والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي, وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ونوعها .

منطقة القصيم موسم التمور السنوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة
سبق

بلغ عدد النخيل في منطقة القصيم 7.3 مليون نخلة التي سيجني منها المزارعون كميات كبيرة من التمور بأصنافها المختلفة في موسم التمور السنوي الشهير، والمتوقع بدايته خلال الشهر الجاري في عملية تسمى "جداد النخل"، وهو ما يساهم في مجمله في تعزيز الأمن الغذائي الوطني .

ويعتبر موسم التمور في القصيم من أهم المناسبات الاقتصادية الذي يتزامن مع شهر يوليو من كل عام، ويتفاعل أبناء القصيم مع هذا الموسم كمناسبة اقتصادية مهمة للجميع، حيث يشترك البائع والمشتري ومسوق وناقل التمور على تداوله داخل أسواق التمور بالمنطقة وبمدن ومحافظات المملكة ويُصدّر جزء كبير خارج المملكة .

وتحتل منطقة القصيم المرتبة الأولى محلياً في إنتاج التمور، حيث القيمة الاقتصادية الكبيرة والاهتمام الكبير بالنخلة كموروث شعبي، بالإضافة إلى التشجيع والدعم الكبير من قبل الدولة لزراعة النخيل وتسخير كل الإمكانات لدعمها وتنمية زراعتها وتطوير أساليب تسويقها ودعمها.

وتمكنت القصيم في السنوات الماضية من إيصال منتجاتها من التمور إلى العديد من منافذ البيع في دول العالم، والتي تحظى بدعم ملموس من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للتمور في المنطقة وتقديم التسهيلات للشركات والمؤسسات في تطوير وتسويق التمور على جميع الأصعدة .

يذكر أن منطقة القصيم تشتهر بزراعة أكثر من 45 صنفاً من التمور كالسكري والبرحي والشقراء والروثانة والونانة والصقعية والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي, وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ونوعها .

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:04 PM

مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة

"جداد النخل" تنطلق خلال الشهر الجاري لمختلف أصناف التمور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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بلغ عدد النخيل في منطقة القصيم 7.3 مليون نخلة التي سيجني منها المزارعون كميات كبيرة من التمور بأصنافها المختلفة في موسم التمور السنوي الشهير، والمتوقع بدايته خلال الشهر الجاري في عملية تسمى "جداد النخل"، وهو ما يساهم في مجمله في تعزيز الأمن الغذائي الوطني .

ويعتبر موسم التمور في القصيم من أهم المناسبات الاقتصادية الذي يتزامن مع شهر يوليو من كل عام، ويتفاعل أبناء القصيم مع هذا الموسم كمناسبة اقتصادية مهمة للجميع، حيث يشترك البائع والمشتري ومسوق وناقل التمور على تداوله داخل أسواق التمور بالمنطقة وبمدن ومحافظات المملكة ويُصدّر جزء كبير خارج المملكة .

وتحتل منطقة القصيم المرتبة الأولى محلياً في إنتاج التمور، حيث القيمة الاقتصادية الكبيرة والاهتمام الكبير بالنخلة كموروث شعبي، بالإضافة إلى التشجيع والدعم الكبير من قبل الدولة لزراعة النخيل وتسخير كل الإمكانات لدعمها وتنمية زراعتها وتطوير أساليب تسويقها ودعمها.

وتمكنت القصيم في السنوات الماضية من إيصال منتجاتها من التمور إلى العديد من منافذ البيع في دول العالم، والتي تحظى بدعم ملموس من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للتمور في المنطقة وتقديم التسهيلات للشركات والمؤسسات في تطوير وتسويق التمور على جميع الأصعدة .

يذكر أن منطقة القصيم تشتهر بزراعة أكثر من 45 صنفاً من التمور كالسكري والبرحي والشقراء والروثانة والونانة والصقعية والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي, وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ونوعها .

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