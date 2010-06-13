كشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن رغبة سعودية لتحول استراتيجي تحت عنوان "رغبة سعودية في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي"، قائلة إنه لتحفيز صناعاتها وتسويق هذا المورد الطبيعي وزيادة مداخيل الدولة الجديدة، التي تعتمد حالياً على البترول. وتحدثت الصحيفة عن اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي الأميركي وهو جزء من خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتطوير أصولها من الغاز، في حين يتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة جديدة في مملكة غنية بالنفط لدرجة يفوق قدرتها وفقاً للتقديرات. وتعتزم السعودية بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا. وتنتج المملكة ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب على الكهرباء، لكن الحكومة السعودية تحاول التوقف عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء، نظراً لأنه يُخفض أهم مصدر للدخل وهو تصدير الذهب الأسود .

صحيفة فرنسية: توجه سعودي لبناء إمبراطورية للغاز الطبيعي محمد البقمي سبق 2019-06-13 كشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن رغبة سعودية لتحول استراتيجي تحت عنوان "رغبة سعودية في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي"، قائلة إنه لتحفيز صناعاتها وتسويق هذا المورد الطبيعي وزيادة مداخيل الدولة الجديدة، التي تعتمد حالياً على البترول.



وتحدثت الصحيفة عن اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي الأميركي وهو جزء من خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتطوير أصولها من الغاز، في حين يتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة جديدة في مملكة غنية بالنفط لدرجة يفوق قدرتها وفقاً للتقديرات.



وتعتزم السعودية بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا.



وتنتج المملكة ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب على الكهرباء، لكن الحكومة السعودية تحاول التوقف عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء، نظراً لأنه يُخفض أهم مصدر للدخل وهو تصدير الذهب الأسود .

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 07:00 PM

صحيفة فرنسية: توجه سعودي لبناء إمبراطورية للغاز الطبيعي ضمن خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات





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كشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن رغبة سعودية لتحول استراتيجي تحت عنوان "رغبة سعودية في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي"، قائلة إنه لتحفيز صناعاتها وتسويق هذا المورد الطبيعي وزيادة مداخيل الدولة الجديدة، التي تعتمد حالياً على البترول.



وتحدثت الصحيفة عن اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي الأميركي وهو جزء من خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتطوير أصولها من الغاز، في حين يتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة جديدة في مملكة غنية بالنفط لدرجة يفوق قدرتها وفقاً للتقديرات.



وتعتزم السعودية بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا.



وتنتج المملكة ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب على الكهرباء، لكن الحكومة السعودية تحاول التوقف عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء، نظراً لأنه يُخفض أهم مصدر للدخل وهو تصدير الذهب الأسود .