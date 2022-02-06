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"النيابة": يحظر على أي موظف عام نشر أي وثيقة أو معلومات سرية

أكدت أن هذه المخالفة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

قالت النيابة العامة، إنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين".

وأضافت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة": يحظر على أي موظف عام نشر أي وثيقة أو معلومات سرية
سبق

قالت النيابة العامة، إنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين".

وأضافت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
06:30 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:21 PM

"النيابة": يحظر على أي موظف عام نشر أي وثيقة أو معلومات سرية

أكدت أن هذه المخالفة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
1,786

قالت النيابة العامة، إنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين".

وأضافت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

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