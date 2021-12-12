"العبدالعالي": الدراسات لا تشير إلى أن "أوميكرون" أشد ضراوة
قال: عدد من استكملوا التحصين في المملكة 22.8 مليون شخص
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 70 دولة، والدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد الجرعات المعطاة 48 مليون جرعة، ووصل عدد من استكملوا التحصين 22.8 مليون شخص.
"العبدالعالي": الدراسات لا تشير إلى أن "أوميكرون" أشد ضراوة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-12
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 70 دولة، والدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد الجرعات المعطاة 48 مليون جرعة، ووصل عدد من استكملوا التحصين 22.8 مليون شخص.
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:37 PM
"العبدالعالي": الدراسات لا تشير إلى أن "أوميكرون" أشد ضراوة
قال: عدد من استكملوا التحصين في المملكة 22.8 مليون شخص
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 70 دولة، والدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: تجاوز عدد الجرعات المعطاة 48 مليون جرعة، ووصل عدد من استكملوا التحصين 22.8 مليون شخص.