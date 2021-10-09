الأردن يدين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين بمطار الملك عبد الله في جازان

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة.

وكان آخر اعتداءاتها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرتين مفخّختين مسيرتين، مساء أمس الجمعة بعد منتصف الليل؛ حيث اعترضت قوات التحالف إحداهما، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات والأضرار المادية.

وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.