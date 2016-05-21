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رئيس غرفة الرياض يطالب "المشاهير" بالتحذير من السفر والتملُّك بتركيا

قال: في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرّض لها السعوديون والخطاب العدائي

طالب رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، مشاهير شبكات التواصل ممن تبنّوا حملات دعائية للسياحة التركية؛ بتحذير السعوديين اليوم من السفر والتملك هناك. وقال في تدوينات له: "بعض الإخوة والأخوات مشاهير السوشيل ميديا كانوا قدّموا حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا، اليوم عليهم واجب وطني بالتحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديون والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية".

وأوضح: "نتيجة للخطاب الرسمي العدائي الذي تتبنّاه الحكومة التركية ضد بلدنا؛ مما تسبب بتزايد العنصرية والمضايقات في الشارع التركي ضد كل ما هو سعودي، وشجع عصابات السرقة والابتزاز والنصب على استهداف السعوديين؛ باعتبار أن شكوى أي سعودي لا تجد الاهتمام لدى السلطات هناك".

واختتم: "الخطاب العدائي من رموز الحكومة التركية وجد تجاوبًا من قبل القطاعات السياحية والتجارية في تركيا، وانعكس على شكل مضايقات للسعوديين، ونحن كمواطنين سواء رجال أعمال أو سياح أو مشاهير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، علينا واجب الدفاع عن الوطن كلّ في مجاله، ومواجهة الخطاب التركي العدائي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس غرفة الرياض يطالب "المشاهير" بالتحذير من السفر والتملُّك بتركيا
سبق

طالب رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، مشاهير شبكات التواصل ممن تبنّوا حملات دعائية للسياحة التركية؛ بتحذير السعوديين اليوم من السفر والتملك هناك. وقال في تدوينات له: "بعض الإخوة والأخوات مشاهير السوشيل ميديا كانوا قدّموا حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا، اليوم عليهم واجب وطني بالتحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديون والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية".

وأوضح: "نتيجة للخطاب الرسمي العدائي الذي تتبنّاه الحكومة التركية ضد بلدنا؛ مما تسبب بتزايد العنصرية والمضايقات في الشارع التركي ضد كل ما هو سعودي، وشجع عصابات السرقة والابتزاز والنصب على استهداف السعوديين؛ باعتبار أن شكوى أي سعودي لا تجد الاهتمام لدى السلطات هناك".

واختتم: "الخطاب العدائي من رموز الحكومة التركية وجد تجاوبًا من قبل القطاعات السياحية والتجارية في تركيا، وانعكس على شكل مضايقات للسعوديين، ونحن كمواطنين سواء رجال أعمال أو سياح أو مشاهير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، علينا واجب الدفاع عن الوطن كلّ في مجاله، ومواجهة الخطاب التركي العدائي".

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
06:34 PM

رئيس غرفة الرياض يطالب "المشاهير" بالتحذير من السفر والتملُّك بتركيا

قال: في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرّض لها السعوديون والخطاب العدائي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
15
1,793

طالب رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، مشاهير شبكات التواصل ممن تبنّوا حملات دعائية للسياحة التركية؛ بتحذير السعوديين اليوم من السفر والتملك هناك. وقال في تدوينات له: "بعض الإخوة والأخوات مشاهير السوشيل ميديا كانوا قدّموا حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا، اليوم عليهم واجب وطني بالتحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديون والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية".

وأوضح: "نتيجة للخطاب الرسمي العدائي الذي تتبنّاه الحكومة التركية ضد بلدنا؛ مما تسبب بتزايد العنصرية والمضايقات في الشارع التركي ضد كل ما هو سعودي، وشجع عصابات السرقة والابتزاز والنصب على استهداف السعوديين؛ باعتبار أن شكوى أي سعودي لا تجد الاهتمام لدى السلطات هناك".

واختتم: "الخطاب العدائي من رموز الحكومة التركية وجد تجاوبًا من قبل القطاعات السياحية والتجارية في تركيا، وانعكس على شكل مضايقات للسعوديين، ونحن كمواطنين سواء رجال أعمال أو سياح أو مشاهير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، علينا واجب الدفاع عن الوطن كلّ في مجاله، ومواجهة الخطاب التركي العدائي".

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#تراجع_السياحه_في_تركيا

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