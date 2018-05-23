"برّ صامطة" تقيم مأدبة إفطار جماعي لأبنائها الأيتام

برعاية المحافظ وحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية

أقامت جمعية البر الخيرية بصامطة مأدبة إفطارٍ جماعيٍّ هو "الأول" من نوعه لأبنائها الأيتام، أول أمس، برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان عبدالله الأمير، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وعدد من القيادات الأمنية.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني وآيات من القرآن الكريم، ثم قال رئيس الجمعية عبدالله يحيى سهلي: الجمعية تحرص على تأكيد التواصل الدائم مع منسوبي الجمعية ومستفيديها، من أجل مشاركتهم في كل المناسبات الوطنية والدينية الاجتماعية المختلفة.

وأضاف: تسعى الجمعية من خلال إقامة هذا الإفطار الجماعي لأبنائها الأيتام إلى إدخال البهجة والسرور عليهم، وبث روح الألفة والمحبة بينهم جميعاً.

وتضمنت الفقرات تدشين الموقع الإلكتروني للجمعية وبرنامج "رافد"، مع عرض نبذة مختصرة تشرح نظام الموقع وطريقة الاستفادة منه.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين، بينما أشاد "السهلي" بالجهود المبذولة من أجل إقامة هذا الحفل، معرباً عن شكره لكل من أسهم في تجهيزه وإقامته من كادر الجمعية والمتطوعين، وكذلك كل المشاركين والداعمين الذين شاركوا بتقديم الجوائز القيمة وتوزيعها لأبنائهم الأيتام ومشاركتهم الفرحة لهم.