وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 10093 حالة؛ من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس و11 وفاة.

تجاوزت 10 آلاف حالة.. مصر: تسجيل 346 إصابة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-12 أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس و11 وفاة. وقالت الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 10093 حالة؛ من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 08:20 PM

تجاوزت 10 آلاف حالة.. مصر: تسجيل 346 إصابة بكورونا إجمالي حالات الوفاة 544 حالة والشفاء 2326 متعافيًا من الفيروس





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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس و11 وفاة.

وقالت الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي؛ تخضع للرعاية الطبية؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم؛ هو 10093 حالة؛ من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.