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وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا"

في مؤتمر صحفي عقده "الربيعة" للكشف عن مستجدات الفيروس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا"
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
02:42 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
02:49 PM

وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا"

في مؤتمر صحفي عقده "الربيعة" للكشف عن مستجدات الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,049

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".

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