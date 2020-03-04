وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا"

في مؤتمر صحفي عقده "الربيعة" للكشف عن مستجدات الفيروس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".