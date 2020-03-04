وزير الصحة: النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من مخالطي المصاب بـ"كورونا"

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".فيروس كورونا الجديد وزير الصحة توفيق الربيعة
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، أن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للمواطن السعودي المصاب بـ #فيروس_كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير حول مستجدات فيروس "كورونا".