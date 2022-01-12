النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبداللطيف جميل" تطلق "كاش جميل" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ضمن استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية

أطلقت عبد اللطيف جميل للتمويل منتجها الجديد "كاش جميل" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمنتج تورق إسلامي.

يأتي تقديم المنتج الجديد انطلاقًا من استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية للمنشآت لخدمة شريحة أكبر من عملائها وتلبية احتياجاتهم. وأتى هذا المنتج بعد إطلاق منتجات متنوعة قامت بها الشركة لدعم هذا القطاع؛ كتمويل السيارات، والمعدات الثقيلة، وتمويل الأصول الإنتاجية والاستهلاكية.

الجدير بالذكر أن عبداللطيف جميل للتمويل تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الواعد وأهمية دعمه؛ كونه يمثل قاطرة التنمية والمحرك الأساسي للمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة، وقامت الشركة بالتعاون مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة وبرنامج "كفالة" لدعم هذا القطاع الهام.

يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني للشركة: www.aljfinance.com

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبداللطيف جميل" تطلق "كاش جميل" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

أطلقت عبد اللطيف جميل للتمويل منتجها الجديد "كاش جميل" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمنتج تورق إسلامي.

يأتي تقديم المنتج الجديد انطلاقًا من استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية للمنشآت لخدمة شريحة أكبر من عملائها وتلبية احتياجاتهم. وأتى هذا المنتج بعد إطلاق منتجات متنوعة قامت بها الشركة لدعم هذا القطاع؛ كتمويل السيارات، والمعدات الثقيلة، وتمويل الأصول الإنتاجية والاستهلاكية.

الجدير بالذكر أن عبداللطيف جميل للتمويل تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الواعد وأهمية دعمه؛ كونه يمثل قاطرة التنمية والمحرك الأساسي للمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة، وقامت الشركة بالتعاون مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة وبرنامج "كفالة" لدعم هذا القطاع الهام.

يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني للشركة: www.aljfinance.com

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
06:51 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:15 PM

"عبداللطيف جميل" تطلق "كاش جميل" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ضمن استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,566

أطلقت عبد اللطيف جميل للتمويل منتجها الجديد "كاش جميل" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمنتج تورق إسلامي.

يأتي تقديم المنتج الجديد انطلاقًا من استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية للمنشآت لخدمة شريحة أكبر من عملائها وتلبية احتياجاتهم. وأتى هذا المنتج بعد إطلاق منتجات متنوعة قامت بها الشركة لدعم هذا القطاع؛ كتمويل السيارات، والمعدات الثقيلة، وتمويل الأصول الإنتاجية والاستهلاكية.

الجدير بالذكر أن عبداللطيف جميل للتمويل تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الواعد وأهمية دعمه؛ كونه يمثل قاطرة التنمية والمحرك الأساسي للمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة، وقامت الشركة بالتعاون مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة وبرنامج "كفالة" لدعم هذا القطاع الهام.

يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني للشركة: www.aljfinance.com

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,484
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة