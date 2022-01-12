"عبداللطيف جميل" تطلق "كاش جميل" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ضمن استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية

أطلقت عبد اللطيف جميل للتمويل منتجها الجديد "كاش جميل" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمنتج تورق إسلامي.

يأتي تقديم المنتج الجديد انطلاقًا من استراتيجية الشركة لتنويع المنتجات التمويلية للمنشآت لخدمة شريحة أكبر من عملائها وتلبية احتياجاتهم. وأتى هذا المنتج بعد إطلاق منتجات متنوعة قامت بها الشركة لدعم هذا القطاع؛ كتمويل السيارات، والمعدات الثقيلة، وتمويل الأصول الإنتاجية والاستهلاكية.

الجدير بالذكر أن عبداللطيف جميل للتمويل تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الواعد وأهمية دعمه؛ كونه يمثل قاطرة التنمية والمحرك الأساسي للمساهمة في النهوض باقتصاد المملكة، وقامت الشركة بالتعاون مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة وبرنامج "كفالة" لدعم هذا القطاع الهام.

يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم طلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني للشركة: www.aljfinance.com