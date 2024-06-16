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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

رياح أتربة نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
09:14 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش، وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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