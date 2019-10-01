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"تعليم جدة" تؤكد انفراد "سبق" معلنة وفاة طالب المتوسطة وتشكيل لجنة تحقيق

قالت: الطالبان يدرسان في الصف الأول المتوسط ووقع بينهما تدافع نتج عنه سقوط

أصدرت إدارة تعليم جدة بياناً أكدت فيه ما نشرته "سبق" في وقت سابق اليوم حول واقعة وفاة طالب متوسطة صباح اليوم بجدة، إثر شجار مع زميل له، كما أكدت الإدارة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

وجاء البيان كالتالي :
تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة وفاة طالب إثر تدافع مع زميله صباح اليوم الثلاثاء ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.


وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع؛ نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق - رحمه الله -.


وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وتعرب إدارة التعليم بجدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم جدة" تؤكد انفراد "سبق" معلنة وفاة طالب المتوسطة وتشكيل لجنة تحقيق
سبق

أصدرت إدارة تعليم جدة بياناً أكدت فيه ما نشرته "سبق" في وقت سابق اليوم حول واقعة وفاة طالب متوسطة صباح اليوم بجدة، إثر شجار مع زميل له، كما أكدت الإدارة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

وجاء البيان كالتالي :
تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة وفاة طالب إثر تدافع مع زميله صباح اليوم الثلاثاء ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.


وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع؛ نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق - رحمه الله -.


وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وتعرب إدارة التعليم بجدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:50 PM

"تعليم جدة" تؤكد انفراد "سبق" معلنة وفاة طالب المتوسطة وتشكيل لجنة تحقيق

قالت: الطالبان يدرسان في الصف الأول المتوسط ووقع بينهما تدافع نتج عنه سقوط

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
18
14,281

أصدرت إدارة تعليم جدة بياناً أكدت فيه ما نشرته "سبق" في وقت سابق اليوم حول واقعة وفاة طالب متوسطة صباح اليوم بجدة، إثر شجار مع زميل له، كما أكدت الإدارة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.

وجاء البيان كالتالي :
تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة وفاة طالب إثر تدافع مع زميله صباح اليوم الثلاثاء ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.


وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع؛ نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق - رحمه الله -.


وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وتعرب إدارة التعليم بجدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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