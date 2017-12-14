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برنامج "الأراضي البيضاء": تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها على مليون م2 بالرياض

ضمن جهود إنهاء الممارسات الاحتكارية وإيجاد سوق عقاري متوازن

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1500 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في ايجاد سوق عقاري متوازن.

وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

وأوضح البرنامج، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع أولاً على المواطنين ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.

وأفاد البرنامج بأن هناك عديداً من الأراضي الخاضعة للرسوم تمّ تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك عديداً من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 01 / 07 / 1440هـ.

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

الأراضي البيضاء وزارة الإسكان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "الأراضي البيضاء": تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها على مليون م2 بالرياض
سبق

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1500 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في ايجاد سوق عقاري متوازن.

وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

وأوضح البرنامج، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع أولاً على المواطنين ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.

وأفاد البرنامج بأن هناك عديداً من الأراضي الخاضعة للرسوم تمّ تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك عديداً من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 01 / 07 / 1440هـ.

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
03:55 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
02:48 PM

برنامج "الأراضي البيضاء": تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها على مليون م2 بالرياض

ضمن جهود إنهاء الممارسات الاحتكارية وإيجاد سوق عقاري متوازن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1500 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في ايجاد سوق عقاري متوازن.

وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

وأوضح البرنامج، أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع أولاً على المواطنين ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.

وأفاد البرنامج بأن هناك عديداً من الأراضي الخاضعة للرسوم تمّ تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك عديداً من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من: الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 01 / 07 / 1440هـ.

ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

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