علماء الفلبين يشيدون بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود بسبب كورونا

أشاد عدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والمفتين بجمهورية الفلبين، بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، مؤكدين على أنه قرار حكيم، ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. ونوهوا بما تبذله حكومة هذه البلاد من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم، وحرصها الشديد على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة. وأكد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالفلبين الشيخ عبدالهادي بن الشهيد غوماندر، تأييده ودعمه لما قرّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، موضحًا ذلك يأتي للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم، ولا يتنافى مع حفظ الدين والنفس والأخذ بالأسباب الشرعية. وذكر "غوماندر" أن المشاعر المقدسة من أكثر الأماكن ازدحامًا في العالم، وإقامة الحج دون تحديد لأعداد الحجاج، ودون انضباط وقيود، يكون سبباً لانتشار فيروس كورونا في بلد الله الحرام، ثم انتقاله لبلاد العالم, منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد، والقرار المعتدل، الذين يتوافقان مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومع توصيات الأنظمة الصحية العالمية للحد من انتشار الوباء والمرض. من جهته أوضح رئيس المجلس الأعلى لعلماء باسيلان بالفلبين الدكتور أبو الخير سانوك تراسون، أن قرار إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، يؤكد على عناية المملكة وحرصها على حفظ النفس التي هي من مقاصد شريعتنا الغراء، والأخذ بالأسباب الشرعية؛ حيث إن إقامة الحج مع استمرار الجائحة يعرض بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين لخطورة انتشار الفيروس. ونوه مفتي بانجسامورو بالفلبين الشيخ أبو هريرة عبدالرحمن أداسان، بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن القرار يأتي حفاظاً على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم، وحرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس البشرية.. وهو ما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين، وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم. من ناحيته أكد المفتي العام ورئيس مجلس الدعوة والإرشاد والتنمية بمنطقة دافاو، الشيخ محمد يوسف باسيجان، تأييده لهذا القرار، وأنه يتماشى مع مقاصد الإسلام، وتعاليمه التي منها حفظ الدين وحفظ النفس، والأخذ بالأسباب في مثل هذه الظروف الحرجة التي لا زالت مخاطر جائحة كورونا موجودة عالميًّا، وتفشي العدوى والإصابات في ازدياد مستمر. وأشاد "باسيجان" بالجهود الكبيرة المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الشديد على حفظ الدين والنفس وتطبيق الأخذ بالأسباب، وعلى المصلحة العامة وعلى منع انتشار العدوى من وباء "كورونا" الذي أصاب الكثير من الدول. على صعيد آخر أشادت المنظمة العربية للسياحة، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين ولمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة. وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذا القرار حكيم وصائب؛ حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحيّاً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم. ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتأمين سلامتهم، مثمناً الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.

علماء الفلبين يشيدون بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود بسبب كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-24 أشاد عدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والمفتين بجمهورية الفلبين، بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، مؤكدين على أنه قرار حكيم، ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



ونوهوا بما تبذله حكومة هذه البلاد من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم، وحرصها الشديد على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة.



وأكد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالفلبين الشيخ عبدالهادي بن الشهيد غوماندر، تأييده ودعمه لما قرّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، موضحًا ذلك يأتي للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم، ولا يتنافى مع حفظ الدين والنفس والأخذ بالأسباب الشرعية.



وذكر "غوماندر" أن المشاعر المقدسة من أكثر الأماكن ازدحامًا في العالم، وإقامة الحج دون تحديد لأعداد الحجاج، ودون انضباط وقيود، يكون سبباً لانتشار فيروس كورونا في بلد الله الحرام، ثم انتقاله لبلاد العالم, منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد، والقرار المعتدل، الذين يتوافقان مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومع توصيات الأنظمة الصحية العالمية للحد من انتشار الوباء والمرض.



من جهته أوضح رئيس المجلس الأعلى لعلماء باسيلان بالفلبين الدكتور أبو الخير سانوك تراسون، أن قرار إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، يؤكد على عناية المملكة وحرصها على حفظ النفس التي هي من مقاصد شريعتنا الغراء، والأخذ بالأسباب الشرعية؛ حيث إن إقامة الحج مع استمرار الجائحة يعرض بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين لخطورة انتشار الفيروس.



ونوه مفتي بانجسامورو بالفلبين الشيخ أبو هريرة عبدالرحمن أداسان، بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن القرار يأتي حفاظاً على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم، وحرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس البشرية.. وهو ما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين، وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.



من ناحيته أكد المفتي العام ورئيس مجلس الدعوة والإرشاد والتنمية بمنطقة دافاو، الشيخ محمد يوسف باسيجان، تأييده لهذا القرار، وأنه يتماشى مع مقاصد الإسلام، وتعاليمه التي منها حفظ الدين وحفظ النفس، والأخذ بالأسباب في مثل هذه الظروف الحرجة التي لا زالت مخاطر جائحة كورونا موجودة عالميًّا، وتفشي العدوى والإصابات في ازدياد مستمر.



وأشاد "باسيجان" بالجهود الكبيرة المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الشديد على حفظ الدين والنفس وتطبيق الأخذ بالأسباب، وعلى المصلحة العامة وعلى منع انتشار العدوى من وباء "كورونا" الذي أصاب الكثير من الدول.



على صعيد آخر أشادت المنظمة العربية للسياحة، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين ولمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.



وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذا القرار حكيم وصائب؛ حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحيّاً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.



ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتأمين سلامتهم، مثمناً الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 04:27 PM

علماء الفلبين يشيدون بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود بسبب كورونا المنظمة العربية للسياحة تُشيد بقرار المملكة الهادف لضمان سلامة ضيوف بيت الله





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أشاد عدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والمفتين بجمهورية الفلبين، بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، مؤكدين على أنه قرار حكيم، ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



ونوهوا بما تبذله حكومة هذه البلاد من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم، وحرصها الشديد على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة.



وأكد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالفلبين الشيخ عبدالهادي بن الشهيد غوماندر، تأييده ودعمه لما قرّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين بأن يكون حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، موضحًا ذلك يأتي للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم، ولا يتنافى مع حفظ الدين والنفس والأخذ بالأسباب الشرعية.



وذكر "غوماندر" أن المشاعر المقدسة من أكثر الأماكن ازدحامًا في العالم، وإقامة الحج دون تحديد لأعداد الحجاج، ودون انضباط وقيود، يكون سبباً لانتشار فيروس كورونا في بلد الله الحرام، ثم انتقاله لبلاد العالم, منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد، والقرار المعتدل، الذين يتوافقان مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومع توصيات الأنظمة الصحية العالمية للحد من انتشار الوباء والمرض.



من جهته أوضح رئيس المجلس الأعلى لعلماء باسيلان بالفلبين الدكتور أبو الخير سانوك تراسون، أن قرار إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، يؤكد على عناية المملكة وحرصها على حفظ النفس التي هي من مقاصد شريعتنا الغراء، والأخذ بالأسباب الشرعية؛ حيث إن إقامة الحج مع استمرار الجائحة يعرض بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين لخطورة انتشار الفيروس.



ونوه مفتي بانجسامورو بالفلبين الشيخ أبو هريرة عبدالرحمن أداسان، بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن القرار يأتي حفاظاً على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرم، وحرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا، وبما يحقق متطلبات الوقاية اللازمة لضمان سلامة الإنسان، وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس البشرية.. وهو ما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين، وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.



من ناحيته أكد المفتي العام ورئيس مجلس الدعوة والإرشاد والتنمية بمنطقة دافاو، الشيخ محمد يوسف باسيجان، تأييده لهذا القرار، وأنه يتماشى مع مقاصد الإسلام، وتعاليمه التي منها حفظ الدين وحفظ النفس، والأخذ بالأسباب في مثل هذه الظروف الحرجة التي لا زالت مخاطر جائحة كورونا موجودة عالميًّا، وتفشي العدوى والإصابات في ازدياد مستمر.



وأشاد "باسيجان" بالجهود الكبيرة المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وحرصها الشديد على حفظ الدين والنفس وتطبيق الأخذ بالأسباب، وعلى المصلحة العامة وعلى منع انتشار العدوى من وباء "كورونا" الذي أصاب الكثير من الدول.



على صعيد آخر أشادت المنظمة العربية للسياحة، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين ولمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.



وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذا القرار حكيم وصائب؛ حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحيّاً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.



ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من رعاية واهتمام لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتأمين سلامتهم، مثمناً الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.