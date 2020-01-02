ورحلت "زهر البيلسان".. وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

عدد من الإعلاميين نعوْها اليوم عبر حساباتهم في موقع "تويتر"

نعى عدد من الإعلاميين، الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة "الحدث العربية".

وغرّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الإعلامي تركي الدخيل قائلًا: وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة #نجوى_قاسم.. وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية.. وداعاً صديقة الجميع.. رحمة الله عليك رحمة واسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وغرّد الإعلامي خالد مدخلي، ظهر اليوم، عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "وداعًا نجوى، إلى رحمة الله"؛ مرفقًا صورة الإعلامية الراحلة.

وقال موقع "لبنان 24": إنه رغم عدم صدور بيان رسمي بذلك؛ إلا أن الإعلامي مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، نعى "قاسم" وقال في تغريدة له عبر "تويتر": "وفاة الزميلة #نجوى_قاسم مذيعة قناة العربية... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن "قاسم" توفيت داخل شقتها في دبي.

وكانت "قاسم" قد نشرت تغريدتها الأخيرة بمناسبة حلول رأس السنة، وكتبت على صفحتها على "تويتر": "يا رب، عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على #لبنان".

ونجوى قاسم، التي تعرف نفسها على حسابها في "تويتر" بـ"زهر البيلسان" مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية (من بلدة جون) في قناة "العربية" الفضائية، تقدم البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي "العربية" و"العربية الحدث". غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، عملت 11 عامًا لحساب تلفزيون "المستقبل" اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة "العربية" في العام 2004.

في العام 2006، حصلت "قاسم" على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت، أطلقت عليها مواقع وصحف ألقابًا عدة؛ منها "قطعة الكريستال" و"المراسلة الحربية".

ووفق "ويكبيديا"؛ ففي 2004 نهضت من بين الحطام حاملة المايكرفون بعد دقائق من انفجار استهدف مكتب قناة "العربية" في بغداد؛ لتبث على الهواء وقائع الحادث، قبل أن تهرع إلى الشارع لإيقاف السيارات لنقل الجرحى للمستشفيات؛ فيما كانت هناك عدة جثث قد تناثرت أشلاؤها جراء قوة الانفجار.

في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قِبَل مجلة "أريبيان بزنس"، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة "مي شدياق" للإبداع التلفزيوني.