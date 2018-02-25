لاقت مبادرة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بطرح سؤال "مَن القدوة الأول؟ وكيف نكون قدوة؟" تفاعلاً من الصغار والكبار. جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي بجامع ابن حسن بشارع المنصور في مدينة مكة المكرمة ضمن مبادرة فرع الوزارة (نحو مسجد فاعل) في مشروع (كيف نكون قدوة؟) بملتقى مكة الثقافي 1439. وكان اللقاء قد شارك فيه كبار وصغار من المواطنين والمقيمين، ودار الحديث عن (القدوة الأول) محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعض المواقف من سيرته، ثم طرح السؤال: كيف نكون قدوة؟ ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة فرع الوزارة (نحو مسجد فاعل) في مشروع (كيف نكون قدوة) بملتقى مكة الثقافي. يُشار إلى أنه أُقيم مصاحبًا للقاء مرسم لأطفال الحي، يجاوبون فيه عن سؤال الملتقى (كيف نكون قدوة) بطريقتهم الخاصة.

شاهد.. كيف أجاب الصغار والكبار عن سؤال "مَن القدوة الأول؟" هادي العصيمي سبق 2018-02-25 لاقت مبادرة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بطرح سؤال "مَن القدوة الأول؟ وكيف نكون قدوة؟" تفاعلاً من الصغار والكبار.



جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي بجامع ابن حسن بشارع المنصور في مدينة مكة المكرمة ضمن مبادرة فرع الوزارة (نحو مسجد فاعل) في مشروع (كيف نكون قدوة؟) بملتقى مكة الثقافي 1439.



وكان اللقاء قد شارك فيه كبار وصغار من المواطنين والمقيمين، ودار الحديث عن (القدوة الأول) محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعض المواقف من سيرته، ثم طرح السؤال: كيف نكون قدوة؟



ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة فرع الوزارة (نحو مسجد فاعل) في مشروع (كيف نكون قدوة) بملتقى مكة الثقافي.



يُشار إلى أنه أُقيم مصاحبًا للقاء مرسم لأطفال الحي، يجاوبون فيه عن سؤال الملتقى (كيف نكون قدوة) بطريقتهم الخاصة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:34 AM

شاهد.. كيف أجاب الصغار والكبار عن سؤال "مَن القدوة الأول؟" ضمن مبادرة "الشؤون الإسلامية" بمكة "نحو مسجد فاعل"





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لاقت مبادرة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بطرح سؤال "مَن القدوة الأول؟ وكيف نكون قدوة؟" تفاعلاً من الصغار والكبار.



جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي بجامع ابن حسن بشارع المنصور في مدينة مكة المكرمة ضمن مبادرة فرع الوزارة (نحو مسجد فاعل) في مشروع (كيف نكون قدوة؟) بملتقى مكة الثقافي 1439.



وكان اللقاء قد شارك فيه كبار وصغار من المواطنين والمقيمين، ودار الحديث عن (القدوة الأول) محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعض المواقف من سيرته، ثم طرح السؤال: كيف نكون قدوة؟



ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة فرع الوزارة (نحو مسجد فاعل) في مشروع (كيف نكون قدوة) بملتقى مكة الثقافي.



يُشار إلى أنه أُقيم مصاحبًا للقاء مرسم لأطفال الحي، يجاوبون فيه عن سؤال الملتقى (كيف نكون قدوة) بطريقتهم الخاصة.