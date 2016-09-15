النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد" يوجّه إدارات "حقوق الإنسان" برصد مقاطع انتهاك حقوق الأطفال

رئيس الهيئة طالب بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين

وجّه رئيس #هيئة_حقوق_الإنسان الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر.

ووفق ما أعلنته الهيئة اليوم فقد وجّه "العواد" أيضاً بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

وفي وقت سابق اليوم، دعت الهيئة كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى تبليغ الجهات المختصة فوراً، وقالت: على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" يوجّه إدارات "حقوق الإنسان" برصد مقاطع انتهاك حقوق الأطفال
سبق

وجّه رئيس #هيئة_حقوق_الإنسان الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر.

ووفق ما أعلنته الهيئة اليوم فقد وجّه "العواد" أيضاً بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

وفي وقت سابق اليوم، دعت الهيئة كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى تبليغ الجهات المختصة فوراً، وقالت: على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:50 PM

"العواد" يوجّه إدارات "حقوق الإنسان" برصد مقاطع انتهاك حقوق الأطفال

رئيس الهيئة طالب بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
300

وجّه رئيس #هيئة_حقوق_الإنسان الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر.

ووفق ما أعلنته الهيئة اليوم فقد وجّه "العواد" أيضاً بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

وفي وقت سابق اليوم، دعت الهيئة كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى تبليغ الجهات المختصة فوراً، وقالت: على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,825
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة