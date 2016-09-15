"العواد" يوجّه إدارات "حقوق الإنسان" برصد مقاطع انتهاك حقوق الأطفال

رئيس الهيئة طالب بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين

وجّه رئيس #هيئة_حقوق_الإنسان الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد الإدارات المعنية في الهيئة برصد جميع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تنتهك حقوق الطفل وتعرضه للخطر.

ووفق ما أعلنته الهيئة اليوم فقد وجّه "العواد" أيضاً بمتابعة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة تجاه المتجاوزين.

وفي وقت سابق اليوم، دعت الهيئة كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إلى تبليغ الجهات المختصة فوراً، وقالت: على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من #الطفل.