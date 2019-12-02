في منتدى الإعلام السعودي.. "الحمر": المؤسسات الإعلامية تواجه تحدياً مرعباً وتعاني من انهيار المحتوى

"المنصوري": الإعلام لم يعد ينحصر بالتوثيق فهو صانع الحدث

أكد مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام وزير الإعلام البحريني السابق نبيل الحمر، أن مصدر الأزمة التي يمر بها الإعلام اليوم هو تراجع الثقة في الكتّاب والإعلاميين والمؤسسات الصحافية والإعلامية، الأمر الذي انعكس على انتشار الصحف، وتسبب في تراجع نجاحاتها ومداخيلها المالية، وأدى إلى انهيار المحتوى الجيد الذي يتطلع له المشاهد والقارئ والمستمع، مشدداً على أن القائمين على المؤسسات الصحافية يواجهون تحدياً مرعباً على الصعيدين المهني والمادي.

وأشاد "الحمر" في حديث له خلال جلسة في منتدى الإعلام السعودي بالمشهد الإعلامي غير المسبوق الذي شهده في يومه الأول. مشيراً إلى أن الصحافة والإعلام مدرسة مستمرة وحالة متجددة في التطبيع والاقتباس من تجارب الآخرين، مبيناً أن النهوض بالصحافة والإعلام يعني الاستمرار في التعلم والاقتباس والتلاقح مع تجارب الآخرين.

وأضاف: "التراجع ليس في الأمور المادية فقط، وإنما في المصداقية والمهنية والثقة ومستوى التنظيم المؤسسي ومهنية القائمين على المؤسسات الإعلامية، مبيناً أن توفر هذه المعايير يعد من أسس النجاح، لذا فالمطلوب من الصحافة الكثير لتنجزه.

وواصل: "المنطقة تمر بتحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي تختلف عن الأزمات التي مرت بها في العقود السابقة، الأمر الذي انعكس على مجمل واقعنا، ومن بينها الواقع الصحافي والإعلامي". لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من كل هذه التطورات، وأعتقد أن هذه التطورات من أكبر التحديات التي يواجهها الإعلام.

وتساءل "الحمر": "أي إعلام وأي صحافة نريد، هل هي الصحافة بمضمونها الراهن؟ فنحن نعلم جميعاً أن الأخبار لم تعد حكراً على صحيفة، والمعلومة أضحت ملكا للجميع، والخبر لم يعد مجرد معلومة وخبر، إنما رأي وموقف وهل سيظل الإعلام وسيلة اتصال وتواصل؟ أعتقد أن الإجابة ستكون بنعم، لكن شريطة أن نواكب التطورات التقنية".

وأكد "الحمر" أن الإعلام حالياً في حاجة ماسة إلى التطوير، وقال: "المؤسسات الإعلامية اتخذت خطوات تقشفية في ظل الظروف المالية، وانعكس ذلك على مستوى الأداء المهني، والإعلام يوازي في أهميته القطاع العسكري فيما يخص الدفاع عن قضايا الأمة، ولذلك يجب أن تتطور وتستمر، وأنا لا أتخيل أن يأتي يوم لا يكون فيه صحافة وإعلام".

وتطرق "الحمر" إلى الأزمات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وقال: "المرحلة الجديدة في المنطقة وما تواجهه من تحديات لم تسمح بالتقاط الأنفاس، ومنها الإرهاب والطائفية والإسلام السياسي وانتشار الفساد والتحدي الاقتصادي والتنبؤات بركود اقتصادي والتدخلات الخارجية، وهو ما يتطلب الارتقاء بالتعامل والتعاون ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي".

من جانبه، أكد مدير عام المجلس الوطني للإعلام في الإمارات منصور إبراهيم المنصوري أن التغير والتطور من سمات الحياة، ولا يمكن لجيل أن يعيش بمفردات وآليات الجيل السابق، مبيناً أن العالم بدأ بثورة صناعية أولى والآن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، وهي الثورة الرقمية التي غيرت من السلوك البشري بشكل لا يمكن تجاهله، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة نقلتنا لعصر حديث فيه المعلومة للجميع.

وأكد تطور العصر الإعلامي أن الجميع يدرك الإيجابيات وانعكاساتها على آليات النشر والوصول للجمهور بشكل أكبر وأوسع، مشيراً إلى أنه يوجد 300 مليون مستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي يشكلون ٤٨% من سكان العالم، وهؤلاء يقومون يومياً بنشر سيل جارف من المعلومات والصور والفيديوهات.

وقال: "الجميع أصبح مشاركاً بشكل أو بآخر بهذه القضية، حيث إن كل شخص يعتبر نفسه مصدراً موثوقاً للأخبار وخاصة أصحاب الحسابات المليونية، فمجرد وضع منشور بسيط على أحد هذه الحسابات المليونية لا يعرف سبب نشره أو متى يضعه أمام قضية رأي عام".

وأوضح "أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت مثل العادة، ومن المعروف أن العادة ليس من السهل التخلي عنها، لذا فإن التوعية الرقمية يجب أن تكون الحل الأمثل لمواجهة جزء كبير من المعلومات المشوهة والأخطار الكاذبة التي تنشر عبر هذه الوسائل.

وختم "المنصوري" بقوله: "لدينا المصداقية والثقة والمهنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذه العناصر قد تغير المفاهيم، لذا يجب على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير، ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مُدّعي الإعلام.