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مطار الملك عبدالعزيز ينوه: تجربة فرضية لإشعال حريق تستمر 4 أيام

تشمل تصاعدًا للدخان وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ

نوّه مطار الملك عبدالعزيز عن عزمه إجراء فرضية في ساحة الطيران لإشعال حريق وتصاعد الدخان لمدة أربعة أيام.

وقال المطار عبر حسابه في تويتر: "تنويه: بعد قليل.. ستبدأ تجربة فرضية في ساحة الطيران، وستشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعدًا للدخان؛ وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ، وستستمر لأربعة أيام من العاشرة صباحًا لمدة ساعتين يوميًّا".

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك عبدالعزيز ينوه: تجربة فرضية لإشعال حريق تستمر 4 أيام
سبق

نوّه مطار الملك عبدالعزيز عن عزمه إجراء فرضية في ساحة الطيران لإشعال حريق وتصاعد الدخان لمدة أربعة أيام.

وقال المطار عبر حسابه في تويتر: "تنويه: بعد قليل.. ستبدأ تجربة فرضية في ساحة الطيران، وستشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعدًا للدخان؛ وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ، وستستمر لأربعة أيام من العاشرة صباحًا لمدة ساعتين يوميًّا".

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
10:55 AM

مطار الملك عبدالعزيز ينوه: تجربة فرضية لإشعال حريق تستمر 4 أيام

تشمل تصاعدًا للدخان وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه مطار الملك عبدالعزيز عن عزمه إجراء فرضية في ساحة الطيران لإشعال حريق وتصاعد الدخان لمدة أربعة أيام.

وقال المطار عبر حسابه في تويتر: "تنويه: بعد قليل.. ستبدأ تجربة فرضية في ساحة الطيران، وستشمل اشتعال حريق وهمي وتصاعدًا للدخان؛ وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ، وستستمر لأربعة أيام من العاشرة صباحًا لمدة ساعتين يوميًّا".

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