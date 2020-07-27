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تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر "سادسة" تبدأ غداً

قال: متوقع أن تستمر أسبوعاً.. طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر "سادسة" تؤثر في المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: بعد أن عاشت منطقتا الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الأيام الثلاثة الماضية، من الثلاثاء 1441/12/7هـ موجة حر "سادسة" متوقعة.

يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي قد تسجل "50" على الشرقية والخليج والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك من"44"°C لـ "49"°C.

وأضاف: متوقع أن تستمر مدة أسبوع، إلا أن يصرفها الله، وموجات الحر ضرورية لنضج التمور، طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء 1441/12/1هـ".

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تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر "سادسة" تبدأ غداً
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر "سادسة" تؤثر في المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: بعد أن عاشت منطقتا الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الأيام الثلاثة الماضية، من الثلاثاء 1441/12/7هـ موجة حر "سادسة" متوقعة.

يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي قد تسجل "50" على الشرقية والخليج والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك من"44"°C لـ "49"°C.

وأضاف: متوقع أن تستمر مدة أسبوع، إلا أن يصرفها الله، وموجات الحر ضرورية لنضج التمور، طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء 1441/12/1هـ".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:29 AM

تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر "سادسة" تبدأ غداً

قال: متوقع أن تستمر أسبوعاً.. طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر "سادسة" تؤثر في المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: بعد أن عاشت منطقتا الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الأيام الثلاثة الماضية، من الثلاثاء 1441/12/7هـ موجة حر "سادسة" متوقعة.

يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي قد تسجل "50" على الشرقية والخليج والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك من"44"°C لـ "49"°C.

وأضاف: متوقع أن تستمر مدة أسبوع، إلا أن يصرفها الله، وموجات الحر ضرورية لنضج التمور، طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء 1441/12/1هـ".

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