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"التجارة" تدعو الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية لبيع الكمامات القماشية

مع الطلب المتنامي عليها خلال الفترة القادمة

دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة، ممن لديهم رغبة في المتاجرة بمنتجات الكمامات القماشية، للبدء في ذلك.

وتفصيلاً، قال الحسين: مع الطلب المتنامي على الكمامات خلال الفترة القادمة هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة، والمتاجر الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة، في صناعة الكمامات القماشية، وبيعها.

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"التجارة" تدعو الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية لبيع الكمامات القماشية
سبق

دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة، ممن لديهم رغبة في المتاجرة بمنتجات الكمامات القماشية، للبدء في ذلك.

وتفصيلاً، قال الحسين: مع الطلب المتنامي على الكمامات خلال الفترة القادمة هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة، والمتاجر الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة، في صناعة الكمامات القماشية، وبيعها.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
11:25 PM

"التجارة" تدعو الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية لبيع الكمامات القماشية

مع الطلب المتنامي عليها خلال الفترة القادمة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
4,922

دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين الأُسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة، ممن لديهم رغبة في المتاجرة بمنتجات الكمامات القماشية، للبدء في ذلك.

وتفصيلاً، قال الحسين: مع الطلب المتنامي على الكمامات خلال الفترة القادمة هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة، والمتاجر الإلكترونية، والمنشآت الصغيرة، في صناعة الكمامات القماشية، وبيعها.

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