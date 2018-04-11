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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

لقاح بريطاني ضد "كورونا" سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبل

بدء التجارب البشرية خلال أسبوعين

ذكرت البروفيسورة سارة جيلبرت، التي تقود فريقاً من الباحثين في جامعة أكسفورد لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أن اللقاح سيكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل بموجب المعطيات الإيجابية التي تراها بعد أن ظهرت نتائج واعدة فى التجارب السريرية المبكرة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.

وأوضحت "جيلبرت" أن التجارب البشرية للقاح ستبدأ خلال أسبوعين، ويعمل فريق التطوير طوال أيام الأسبوع؛ للتعجيل بتوفير هذا اللقاح.

وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريت مع هذا النوع من اللقاحات".


وقالت "جيلبرت": "إن عمليات الحجر الصحي الكلي تجعل الأمر أكثر صعوبة، لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضاً، ونريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح".

وأشارت إلى أنه من أجل توزيع اللقاح في الخريف ستحتاج الحكومة البريطانية إلى بدء الإنتاج قبل أن تثبت فعاليته.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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لقاح بريطاني ضد "كورونا" سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبل
سبق

ذكرت البروفيسورة سارة جيلبرت، التي تقود فريقاً من الباحثين في جامعة أكسفورد لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أن اللقاح سيكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل بموجب المعطيات الإيجابية التي تراها بعد أن ظهرت نتائج واعدة فى التجارب السريرية المبكرة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.

وأوضحت "جيلبرت" أن التجارب البشرية للقاح ستبدأ خلال أسبوعين، ويعمل فريق التطوير طوال أيام الأسبوع؛ للتعجيل بتوفير هذا اللقاح.

وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريت مع هذا النوع من اللقاحات".


وقالت "جيلبرت": "إن عمليات الحجر الصحي الكلي تجعل الأمر أكثر صعوبة، لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضاً، ونريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح".

وأشارت إلى أنه من أجل توزيع اللقاح في الخريف ستحتاج الحكومة البريطانية إلى بدء الإنتاج قبل أن تثبت فعاليته.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:48 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:07 PM

لقاح بريطاني ضد "كورونا" سيكون جاهزاً في سبتمبر المقبل

بدء التجارب البشرية خلال أسبوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت البروفيسورة سارة جيلبرت، التي تقود فريقاً من الباحثين في جامعة أكسفورد لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد، أن اللقاح سيكون جاهزا بحلول شهر سبتمبر المقبل بموجب المعطيات الإيجابية التي تراها بعد أن ظهرت نتائج واعدة فى التجارب السريرية المبكرة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.

وأوضحت "جيلبرت" أن التجارب البشرية للقاح ستبدأ خلال أسبوعين، ويعمل فريق التطوير طوال أيام الأسبوع؛ للتعجيل بتوفير هذا اللقاح.

وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة من نجاحها بناء على دراسات أخرى أجريت مع هذا النوع من اللقاحات".


وقالت "جيلبرت": "إن عمليات الحجر الصحي الكلي تجعل الأمر أكثر صعوبة، لكننا لا نريد مناعة القطيع أيضاً، ونريدهم أن يكونوا معرضين للتجارب من أجل اختبار نجاعة اللقاح".

وأشارت إلى أنه من أجل توزيع اللقاح في الخريف ستحتاج الحكومة البريطانية إلى بدء الإنتاج قبل أن تثبت فعاليته.

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