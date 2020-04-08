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أمانة تبوك تغلق مداخل الأحياء لتطبيق الخطط الأمنية لتنفيذ منع التجوُّل الكلي بالمنطقة

في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين

أغلقت أمانة منطقة تبوك اليوم عددًا من المداخل الفرعية للأحياء في تبوك، وأبقت على الشوارع الرئيسة داخل تبوك، كما أبقت المداخل الرئيسة لكل حي؛ وذلك لمساعدة الجهات الأمنية في تطبيق الخطة الأمنية لتنفيذ قرار منع التجوُّل الكلي على مدار 24 ساعة في مدينة تبوك.

وكانت وزارة الداخلية قد أقرت أمس الاثنين منع التجوُّل على مدار الساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخُبر، كما أقرت اليوم تقديم منع التجوُّل الجزئي إلى الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السادسة صباحًا يوميًّا في جميع مدن ومحافظات السعودية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وكانت شرطة منطقة تبوك قد أشادت بالتزام أهالي تبوك الذين قد مثَّلوا أروع صور الالتزام بقرار منع التجوُّل الكلي، ولم يغادروا منازلهم، إلا القطاعات الحيوية المستثناة.

وكان فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك قد نفَّذ جولات رقابية على محال المواد التموينية والخضار والمواد الغذائية الاستهلاكية للتأكد من توافرها بكميات كافية، إضافة لوفرة المخزون منها، مع مراقبة الأسعار في المتاجر ومنافذ البيع.

تبوك أمانة تبوك منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك تغلق مداخل الأحياء لتطبيق الخطط الأمنية لتنفيذ منع التجوُّل الكلي بالمنطقة
سبق

أغلقت أمانة منطقة تبوك اليوم عددًا من المداخل الفرعية للأحياء في تبوك، وأبقت على الشوارع الرئيسة داخل تبوك، كما أبقت المداخل الرئيسة لكل حي؛ وذلك لمساعدة الجهات الأمنية في تطبيق الخطة الأمنية لتنفيذ قرار منع التجوُّل الكلي على مدار 24 ساعة في مدينة تبوك.

وكانت وزارة الداخلية قد أقرت أمس الاثنين منع التجوُّل على مدار الساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخُبر، كما أقرت اليوم تقديم منع التجوُّل الجزئي إلى الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السادسة صباحًا يوميًّا في جميع مدن ومحافظات السعودية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وكانت شرطة منطقة تبوك قد أشادت بالتزام أهالي تبوك الذين قد مثَّلوا أروع صور الالتزام بقرار منع التجوُّل الكلي، ولم يغادروا منازلهم، إلا القطاعات الحيوية المستثناة.

وكان فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك قد نفَّذ جولات رقابية على محال المواد التموينية والخضار والمواد الغذائية الاستهلاكية للتأكد من توافرها بكميات كافية، إضافة لوفرة المخزون منها، مع مراقبة الأسعار في المتاجر ومنافذ البيع.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:02 AM

أمانة تبوك تغلق مداخل الأحياء لتطبيق الخطط الأمنية لتنفيذ منع التجوُّل الكلي بالمنطقة

في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين

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نواف الغضوري - تبوك
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أغلقت أمانة منطقة تبوك اليوم عددًا من المداخل الفرعية للأحياء في تبوك، وأبقت على الشوارع الرئيسة داخل تبوك، كما أبقت المداخل الرئيسة لكل حي؛ وذلك لمساعدة الجهات الأمنية في تطبيق الخطة الأمنية لتنفيذ قرار منع التجوُّل الكلي على مدار 24 ساعة في مدينة تبوك.

وكانت وزارة الداخلية قد أقرت أمس الاثنين منع التجوُّل على مدار الساعة في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخُبر، كما أقرت اليوم تقديم منع التجوُّل الجزئي إلى الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السادسة صباحًا يوميًّا في جميع مدن ومحافظات السعودية الأخرى.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وكانت شرطة منطقة تبوك قد أشادت بالتزام أهالي تبوك الذين قد مثَّلوا أروع صور الالتزام بقرار منع التجوُّل الكلي، ولم يغادروا منازلهم، إلا القطاعات الحيوية المستثناة.

وكان فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك قد نفَّذ جولات رقابية على محال المواد التموينية والخضار والمواد الغذائية الاستهلاكية للتأكد من توافرها بكميات كافية، إضافة لوفرة المخزون منها، مع مراقبة الأسعار في المتاجر ومنافذ البيع.

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