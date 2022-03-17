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بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير طلبًا لرد بلاء كورونا

بقرار من مجلس المفتين في روسيا

أعلن مجلس المفتين في روسيا اليوم الثلاثاء، بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير (مسجد موسكو الجامع) طلبًا من الله رفع خطر تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مجلس المفتين في بيان عنه: "اعتبارًا من 17 مارس، وبمباركة سماحة المفتي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، بدأت في مسجد موسكو الكبير تلاوة آيات من القرآن الكريم على مدار الساعة".
وأضاف البيان: "في هذه الأيام تهدف تلاوة القرآن لتكون شكلاً من أشكال مناشدتنا الله سبحانه وتعالى درء خطر تفشي فيروس كورونا في العالم بأسره"، طبق
يجري مسجد موسكو الكبير بثًا مباشرًا لتلاوة القرآن عبر موقعها الإلكتروني على هذا الرابط.
وبلغت حصيلة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع "وباء عالمي"، أكثر من 180 ألف إصابة و7,5 ألف وفاة عبر العالم حتى الآن، فيما لامس إجمالي الإصابات في روسيا 100 شخص.

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بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير طلبًا لرد بلاء كورونا
سبق

أعلن مجلس المفتين في روسيا اليوم الثلاثاء، بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير (مسجد موسكو الجامع) طلبًا من الله رفع خطر تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مجلس المفتين في بيان عنه: "اعتبارًا من 17 مارس، وبمباركة سماحة المفتي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، بدأت في مسجد موسكو الكبير تلاوة آيات من القرآن الكريم على مدار الساعة".
وأضاف البيان: "في هذه الأيام تهدف تلاوة القرآن لتكون شكلاً من أشكال مناشدتنا الله سبحانه وتعالى درء خطر تفشي فيروس كورونا في العالم بأسره"، طبق
يجري مسجد موسكو الكبير بثًا مباشرًا لتلاوة القرآن عبر موقعها الإلكتروني على هذا الرابط.
وبلغت حصيلة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع "وباء عالمي"، أكثر من 180 ألف إصابة و7,5 ألف وفاة عبر العالم حتى الآن، فيما لامس إجمالي الإصابات في روسيا 100 شخص.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
05:00 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:42 PM

بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير طلبًا لرد بلاء كورونا

بقرار من مجلس المفتين في روسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجلس المفتين في روسيا اليوم الثلاثاء، بدء تلاوة القرآن الكريم على مدار الساعة في مسجد موسكو الكبير (مسجد موسكو الجامع) طلبًا من الله رفع خطر تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مجلس المفتين في بيان عنه: "اعتبارًا من 17 مارس، وبمباركة سماحة المفتي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين، بدأت في مسجد موسكو الكبير تلاوة آيات من القرآن الكريم على مدار الساعة".
وأضاف البيان: "في هذه الأيام تهدف تلاوة القرآن لتكون شكلاً من أشكال مناشدتنا الله سبحانه وتعالى درء خطر تفشي فيروس كورونا في العالم بأسره"، طبق
يجري مسجد موسكو الكبير بثًا مباشرًا لتلاوة القرآن عبر موقعها الإلكتروني على هذا الرابط.
وبلغت حصيلة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع "وباء عالمي"، أكثر من 180 ألف إصابة و7,5 ألف وفاة عبر العالم حتى الآن، فيما لامس إجمالي الإصابات في روسيا 100 شخص.

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