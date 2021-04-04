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بالفيديو.. "شجار شوارع" بين نيمار ولاعب برتغالي

البطاقة الحمراء لكليهما ومضاربة أخرى داخل النفق

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في شجار مع البرتغالي تياغو ديغالو مدافع "ليل"، في الملعب وداخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، عقب طردهما في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، والتي حسمها "ليل" بهدف نظيف في قلب ملعب حديقة الأمراء.

وأشهَرَ الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعبيْن قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي؛ حيث ارتكب المدافع البرتغالي مخالفة مع النجم البرازيلي الذي رد عليه بدفعه، ليتدخل الحكم على إثر ذلك ويُشهر البطاقة الصفراء لهما، بعد أن حصلا على بطاقتين صفراوين خلال اللقاء.

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل استمر داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس؛ حيث قام نيمار بدفع ديغالو من جديد، ليستمر التراشق اللفظي بينهما وسط تدخل من أعضاء الفريقين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهرت العصبية على أداء نيمار خلال المباراة، وبشكل خاص بعد أن تأخر فريقه في النتيجة في الدقيقة 20 عن طريق جوناثان ديفيد؛ حيث حصل في الدقيقة 48 على بطاقة صفراء، قبل أن يدخل في شجاره مع ديغالو ويخرج مطرودًا.

وتُعد هذه هي البطاقة الحمراء الـ11 في مسيرة اللاعب البرازيلي، والرابعة مع الفريق الباريسي، والثالثة لنيمار في الدوري الفرنسي في آخر 14 مباراة له بالمسابقة.

وبخسارة حامل لقب الدوري الفرنسي، السبت، يترك الصدارة منفردًا لـ"ليل" برصيد 66 نقطة، مقابل 63 نقطة لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وفاز فريق "ليل" على مضيفه باريس سان جرمان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في إطار الأسبوع الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذه الخسارة هي الثامنة للفريق الباريسي هذا الموسم مقابل فوزه في 20 مباراة والتعادل في 3؛ بينما كان الانتصار الـ19 لفريق ليل الذي تعادل في 9 مباريات وهزم في 3.

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

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بالفيديو.. "شجار شوارع" بين نيمار ولاعب برتغالي
سبق

دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في شجار مع البرتغالي تياغو ديغالو مدافع "ليل"، في الملعب وداخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، عقب طردهما في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، والتي حسمها "ليل" بهدف نظيف في قلب ملعب حديقة الأمراء.

وأشهَرَ الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعبيْن قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي؛ حيث ارتكب المدافع البرتغالي مخالفة مع النجم البرازيلي الذي رد عليه بدفعه، ليتدخل الحكم على إثر ذلك ويُشهر البطاقة الصفراء لهما، بعد أن حصلا على بطاقتين صفراوين خلال اللقاء.

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل استمر داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس؛ حيث قام نيمار بدفع ديغالو من جديد، ليستمر التراشق اللفظي بينهما وسط تدخل من أعضاء الفريقين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهرت العصبية على أداء نيمار خلال المباراة، وبشكل خاص بعد أن تأخر فريقه في النتيجة في الدقيقة 20 عن طريق جوناثان ديفيد؛ حيث حصل في الدقيقة 48 على بطاقة صفراء، قبل أن يدخل في شجاره مع ديغالو ويخرج مطرودًا.

وتُعد هذه هي البطاقة الحمراء الـ11 في مسيرة اللاعب البرازيلي، والرابعة مع الفريق الباريسي، والثالثة لنيمار في الدوري الفرنسي في آخر 14 مباراة له بالمسابقة.

وبخسارة حامل لقب الدوري الفرنسي، السبت، يترك الصدارة منفردًا لـ"ليل" برصيد 66 نقطة، مقابل 63 نقطة لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وفاز فريق "ليل" على مضيفه باريس سان جرمان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في إطار الأسبوع الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذه الخسارة هي الثامنة للفريق الباريسي هذا الموسم مقابل فوزه في 20 مباراة والتعادل في 3؛ بينما كان الانتصار الـ19 لفريق ليل الذي تعادل في 9 مباريات وهزم في 3.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
02:12 PM

بالفيديو.. "شجار شوارع" بين نيمار ولاعب برتغالي

البطاقة الحمراء لكليهما ومضاربة أخرى داخل النفق

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أيمن حسن - الرياض
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دخل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في شجار مع البرتغالي تياغو ديغالو مدافع "ليل"، في الملعب وداخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، عقب طردهما في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريقين في الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، والتي حسمها "ليل" بهدف نظيف في قلب ملعب حديقة الأمراء.

وأشهَرَ الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعبيْن قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي؛ حيث ارتكب المدافع البرتغالي مخالفة مع النجم البرازيلي الذي رد عليه بدفعه، ليتدخل الحكم على إثر ذلك ويُشهر البطاقة الصفراء لهما، بعد أن حصلا على بطاقتين صفراوين خلال اللقاء.

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل استمر داخل النفق المؤدي لغرف خلع الملابس؛ حيث قام نيمار بدفع ديغالو من جديد، ليستمر التراشق اللفظي بينهما وسط تدخل من أعضاء الفريقين، حسب "سكاي نيوز عربية".

وظهرت العصبية على أداء نيمار خلال المباراة، وبشكل خاص بعد أن تأخر فريقه في النتيجة في الدقيقة 20 عن طريق جوناثان ديفيد؛ حيث حصل في الدقيقة 48 على بطاقة صفراء، قبل أن يدخل في شجاره مع ديغالو ويخرج مطرودًا.

وتُعد هذه هي البطاقة الحمراء الـ11 في مسيرة اللاعب البرازيلي، والرابعة مع الفريق الباريسي، والثالثة لنيمار في الدوري الفرنسي في آخر 14 مباراة له بالمسابقة.

وبخسارة حامل لقب الدوري الفرنسي، السبت، يترك الصدارة منفردًا لـ"ليل" برصيد 66 نقطة، مقابل 63 نقطة لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وفاز فريق "ليل" على مضيفه باريس سان جرمان بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في إطار الأسبوع الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذه الخسارة هي الثامنة للفريق الباريسي هذا الموسم مقابل فوزه في 20 مباراة والتعادل في 3؛ بينما كان الانتصار الـ19 لفريق ليل الذي تعادل في 9 مباريات وهزم في 3.

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