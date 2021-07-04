"سي إن إن": شاهد هذا الشاطئ "العجيب" في السعودية

يمكنك زيارته خلال فصل الصيف

هل تبحث عن شاطئ يمكن زيارته خلال الصيف في المملكة العربية السعودية؟ ربما عليك زيارة هذا الشاطئ، الذي يقع شمال مدينة الوجه بمنطقة تبوك؛ حيث تلتقي الأجواء الصيفية المعتدلة مع جمال المكان، إنه شاطئ الدرر.

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية: يميل المصور السعودي، محمد الشريف، إلى رصد الطبيعة بجميع تفاصيلها، سواء كانت بحرية أو جبلية أو شاطئية. ويحرص بدوره على إبراز هذه المعالم غير المعروفة أو المشهورة للعالم.

وقال "الشريف" أثناء حديثه مع "سي إن إن" بالعربية: "أقول دومًا إن المصور هو عبارة عن سفير لبلده، ينقل ما هو جميل للعالم".

وأحب المصور السعودي أن ينقل جمالية هذا الشاطئ "العجيب" كما يصفه للسياح؛ حيث يتميز بمشاهد غروب الشمس؛ خاصة عند انعكاسها على صخوره.

ولم يخل التصوير من التحديات؛ حيث أوضح الشريف أن المنطقة مفتوحة، ولا توجد فيها جبال مرتفعة؛ مما يجعل الهواء شديدًا؛ وبالتالي تتشكل بعض الصعوبات في رفع الطائرة بدون طيار في الهواء.

ورغم ذلك فإنه نجح في رصد بعض اللقطات الجوية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يشكل التنوع الجغرافي للشاطئ من الرمال، والصخور، وصفاء مياه البحر، ونقائها، واعتدال الأجواء في أغلب فصول العام؛ علامات جذب أخرى تضاف إلى تميز هذا الشاطئ.

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

ويتمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة والمنتشرة على الشواطئ بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه.

ويعمل "الشريف" حاليًا على إصدار مجلة سياحية خاصة بمحافظة الوجه، والتي ستشمل جميع معالمها، سواء البحرية أو الصحراوية.

وستكون المجلة عبارة عن صور الشريف الخاصة، وسترى النور قريبًا.