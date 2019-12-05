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قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي

"بن معمر" يؤكّد انعكاسها على الجهود العملياتية بالخطوط الأمامية

رعى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة؛ اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرّت أسبوعًا بنادي ضباط القوات المسلحة، والتي تعدّ استمرارًا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة في فريق التمثيل الموحد.

واستهلّ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس فريق التمثيل الموحّد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر؛ كلمة أكد فيها أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مقدمًا الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.

وشارك في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني ممثلون من هيئة الحقوق الإنسان الدولي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والنيابة العامة، والصليب الأحمر الدولي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة.

كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة: نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية إيريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح إيمانولا كيارا جيلارد، ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.

وألقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، كلمة تحدّث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني، والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

وفي الختام سلّم قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.

قائد القوات المشتركة الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي
سبق

رعى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة؛ اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرّت أسبوعًا بنادي ضباط القوات المسلحة، والتي تعدّ استمرارًا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة في فريق التمثيل الموحد.

واستهلّ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس فريق التمثيل الموحّد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر؛ كلمة أكد فيها أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مقدمًا الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.

وشارك في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني ممثلون من هيئة الحقوق الإنسان الدولي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والنيابة العامة، والصليب الأحمر الدولي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة.

كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة: نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية إيريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح إيمانولا كيارا جيلارد، ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.

وألقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، كلمة تحدّث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني، والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

وفي الختام سلّم قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:34 PM

قائد القوات المشتركة يرعى اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي

"بن معمر" يؤكّد انعكاسها على الجهود العملياتية بالخطوط الأمامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، قائد القوات المشتركة؛ اختتام الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني التي استمرّت أسبوعًا بنادي ضباط القوات المسلحة، والتي تعدّ استمرارًا للنهج التدريبي الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة ممثلة في فريق التمثيل الموحد.

واستهلّ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس فريق التمثيل الموحّد بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن سعود بن فهد بن معمر؛ كلمة أكد فيها أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية في الخطوط الأمامية للمشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من ناحية احترام القانون الدولي الإنساني، مقدمًا الشكر للمنظمين على جهودهم في إنجاح الدورة.

وشارك في الدورة الخامسة للقانون الدولي الإنساني ممثلون من هيئة الحقوق الإنسان الدولي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والنيابة العامة، والصليب الأحمر الدولي، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة.

كما شارك في إلقاء الندوات خلال أيام الدورة: نائب مدير الإدارة العسكرية في المعهد الدولي للقانون الإنساني العقيد جيل كاسيل، ومستشار ومدرب القانون الدولي الإنساني وقضايا إنفاذ القانون البحري في الأكاديميات العسكرية والمدنية إيريك ستينمايلر، وزميل وباحث أول في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح إيمانولا كيارا جيلارد، ورئيسة برنامج القانون والعلوم السياسية النائب التنفيذي للعمليات في جامعة ميدلسكس البريطانية الدكتورة ستاماتيا كيربازي.

وألقى الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، كلمة تحدّث فيها عن أهمية القانون الدولي الإنساني، والتزام قيادة القوات المشتركة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية في الخطوط الأمامية.

وفي الختام سلّم قائد القوات المشتركة المشاركين شهادات إتمام الدورة.

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