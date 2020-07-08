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صدور موافقة الملك على ترشيح هاني المقبل ممثلًا للمملكة في "تنفيذي الإلسكو"

بناءً على ترشيح وزير الثقافة.. خريج هارفارد ويتمتع بخبرة تزيد على 17 عامًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ترشيح هاني بن مقبل المقبل، ممثلًا للمملكة العربية السعودية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو)، بناءً على ترشيح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

ويتمتع "المقبل" بخبرة تزيد على 17 عامًا في جهات مختلفة خلال فترة عمله، وهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة، بعد أن أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها في تطوير القيادات لمدة 6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبَق لـ"المقبل"، أن عَمِلَ مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عَمِلَ مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وعضوًا في عدة مجالس ضِمن المؤسسة: مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام. وقبل ذلك أيضًا عَمِل مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وعَمِل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وحاز "المقبل" على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وانسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة هارفارد بزنسريفيو العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور موافقة الملك على ترشيح هاني المقبل ممثلًا للمملكة في "تنفيذي الإلسكو"
سبق

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ترشيح هاني بن مقبل المقبل، ممثلًا للمملكة العربية السعودية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو)، بناءً على ترشيح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

ويتمتع "المقبل" بخبرة تزيد على 17 عامًا في جهات مختلفة خلال فترة عمله، وهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة، بعد أن أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها في تطوير القيادات لمدة 6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبَق لـ"المقبل"، أن عَمِلَ مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عَمِلَ مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وعضوًا في عدة مجالس ضِمن المؤسسة: مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام. وقبل ذلك أيضًا عَمِل مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وعَمِل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وحاز "المقبل" على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وانسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة هارفارد بزنسريفيو العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
01:22 PM

صدور موافقة الملك على ترشيح هاني المقبل ممثلًا للمملكة في "تنفيذي الإلسكو"

بناءً على ترشيح وزير الثقافة.. خريج هارفارد ويتمتع بخبرة تزيد على 17 عامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ترشيح هاني بن مقبل المقبل، ممثلًا للمملكة العربية السعودية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إلسكو)، بناءً على ترشيح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

ويتمتع "المقبل" بخبرة تزيد على 17 عامًا في جهات مختلفة خلال فترة عمله، وهو خريج كلية هارفارد للأعمال في مجال القيادة، بعد أن أنهى برامج تدريبية تنفيذية متنوعة ومنها في تطوير القيادات لمدة 6 أشهر، كما يحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

وسبَق لـ"المقبل"، أن عَمِلَ مديرًا تنفيذيًّا لمركز الملك سلمان للشباب (2014- 2017)، ثم عضوًا في مجلس إدارة المركز، كما عَمِلَ مستشارًا للأمين العام في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وعضوًا في عدة مجالس ضِمن المؤسسة: مجلس إدارة معهد مسك للفنون، مجلس إدارة مركز مبادرات مسك، مجلس إدارة شركة مانجا، ومجلس إدارة مركز مسك للإعلام. وقبل ذلك أيضًا عَمِل مديرًا عامًّا للاتصال في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

وعَمِل مؤخرًا ضمن فريق مشروع ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في اليونيسكو، وكان أمينًا للجنة الترشح لذات المشروع، الذي حازت فيه المملكة على عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية.

وحاز "المقبل" على العديد من البرامج التدريبية التنفيذية في مجالات القيادة الاستراتيجية، والتفاوض، وحوكمة مجالس الإدارة، والابتكار في إدارة المنظمات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، من كلية هارفارد للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومدارس الأعمال في كل من ستانفورد، وكولومبيا، وانسياد، ومعهد آي أم دي (IMD).

وهو عضو في مجالس الإدارة في جهات حكومية وغير ربحية، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس الخبراء لمجلة هارفارد بزنسريفيو العربية منذ مايو 2017م، وقد اختير لتمثيل الشباب السعودي في المنتدى العربي الأوروبي للقادة الشباب في عام 2010م.

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