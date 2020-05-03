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مجاناً.. مواصفات قياسية لمساعدة الجهات على تداعيات "كورونا" هنا تفاصيلها

في إطار مبادرات هيئة المواصفات والمقاييس لـ "تحسين سير الأعمال عن بُعد"

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إتاحتها عدداً من المواصفات القياسية السعودية مجاناً، وذلك في إطار مبادرات الهيئة لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، ولضمان التواصل الفاعل بين المنظمات وتحسين سير الأعمال عن بُعد.

وأوضحت أن من المواصفات المتاحة مجاناً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة المخاطر - المبادئ التوجيهية SASO-ISO-31000، التي تسهم في تحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وتمكين المنشآت من القدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية الأعمال والحد من المخاطر.

كما أتاحت الهيئة، المواصفة القياسية السعودية لأنظمة إدارة أمن المعلومات - المتطلبات SASO-GSO-ISO-IEC-27001، التي تساعد على المحافظة على سرية المعلومات والبرامج وتداولها الآمن بين المنظمات، إضافة إلى المواصفة القياسية السعودية: نظم إدارة استمرارية الأعمال - المتطلبات SASO-ISO-22301 التي تعمل على ضمان الاستمرار الفاعل للأعمال في المؤسسات ومتطلبات تنظيمها وخطط تنفيذها بشكل ممنهج.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين المواصفات أيضاً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة التطوع في المنظمات SASO-2923، التي تحدد متطلبات التطوع ووضع الأطر العامة لتعزيز تجربة التطوع في المملكة، كما تساعد هذه المواصفة المنظمات على تطبيق نظام فاعل للعمل التطوعي، علاوة على اعتبارها دليلاً متكاملاً للمنظمات لوضع سياسات واضحة ومتكاملة وموثوقة لإدارة عملية التطوع.

ودعت هيئة المواصفات الجهات الراغبة في الحصول على هذه المواصفات القياسية، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجاناً.. مواصفات قياسية لمساعدة الجهات على تداعيات "كورونا" هنا تفاصيلها
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إتاحتها عدداً من المواصفات القياسية السعودية مجاناً، وذلك في إطار مبادرات الهيئة لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، ولضمان التواصل الفاعل بين المنظمات وتحسين سير الأعمال عن بُعد.

وأوضحت أن من المواصفات المتاحة مجاناً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة المخاطر - المبادئ التوجيهية SASO-ISO-31000، التي تسهم في تحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وتمكين المنشآت من القدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية الأعمال والحد من المخاطر.

كما أتاحت الهيئة، المواصفة القياسية السعودية لأنظمة إدارة أمن المعلومات - المتطلبات SASO-GSO-ISO-IEC-27001، التي تساعد على المحافظة على سرية المعلومات والبرامج وتداولها الآمن بين المنظمات، إضافة إلى المواصفة القياسية السعودية: نظم إدارة استمرارية الأعمال - المتطلبات SASO-ISO-22301 التي تعمل على ضمان الاستمرار الفاعل للأعمال في المؤسسات ومتطلبات تنظيمها وخطط تنفيذها بشكل ممنهج.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين المواصفات أيضاً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة التطوع في المنظمات SASO-2923، التي تحدد متطلبات التطوع ووضع الأطر العامة لتعزيز تجربة التطوع في المملكة، كما تساعد هذه المواصفة المنظمات على تطبيق نظام فاعل للعمل التطوعي، علاوة على اعتبارها دليلاً متكاملاً للمنظمات لوضع سياسات واضحة ومتكاملة وموثوقة لإدارة عملية التطوع.

ودعت هيئة المواصفات الجهات الراغبة في الحصول على هذه المواصفات القياسية، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:46 PM

مجاناً.. مواصفات قياسية لمساعدة الجهات على تداعيات "كورونا" هنا تفاصيلها

في إطار مبادرات هيئة المواصفات والمقاييس لـ "تحسين سير الأعمال عن بُعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إتاحتها عدداً من المواصفات القياسية السعودية مجاناً، وذلك في إطار مبادرات الهيئة لمساعدة وتمكين الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا، ولضمان التواصل الفاعل بين المنظمات وتحسين سير الأعمال عن بُعد.

وأوضحت أن من المواصفات المتاحة مجاناً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة المخاطر - المبادئ التوجيهية SASO-ISO-31000، التي تسهم في تحسين أداء نظام الإدارة وزيادة مرونته وتمكين المنشآت من القدرة على الاستجابة بفاعلية للتغيرات وحماية الأعمال والحد من المخاطر.

كما أتاحت الهيئة، المواصفة القياسية السعودية لأنظمة إدارة أمن المعلومات - المتطلبات SASO-GSO-ISO-IEC-27001، التي تساعد على المحافظة على سرية المعلومات والبرامج وتداولها الآمن بين المنظمات، إضافة إلى المواصفة القياسية السعودية: نظم إدارة استمرارية الأعمال - المتطلبات SASO-ISO-22301 التي تعمل على ضمان الاستمرار الفاعل للأعمال في المؤسسات ومتطلبات تنظيمها وخطط تنفيذها بشكل ممنهج.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين المواصفات أيضاً، المواصفة القياسية السعودية لإدارة التطوع في المنظمات SASO-2923، التي تحدد متطلبات التطوع ووضع الأطر العامة لتعزيز تجربة التطوع في المملكة، كما تساعد هذه المواصفة المنظمات على تطبيق نظام فاعل للعمل التطوعي، علاوة على اعتبارها دليلاً متكاملاً للمنظمات لوضع سياسات واضحة ومتكاملة وموثوقة لإدارة عملية التطوع.

ودعت هيئة المواصفات الجهات الراغبة في الحصول على هذه المواصفات القياسية، إلى التواصل معها عبر البريد الإلكتروني info@saso.gov.sa.

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