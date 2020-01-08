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إبلاغ أم تنسيق؟ إيران تعترف بإطلاع أمريكا على الهجوم الصاروخي

"ظريف" أشار إلى ضرب القاعدة التي استهدف منها "سليماني"

فجّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مفاجأة غير متوقعة، كاشفاً اليوم الأربعاء، أن إيران وجّهت رسالة لأمريكا عبر سويسرا التي ترعى مصالحها، فور البدء بشنّ الهجوم الصاروخي قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق.

وذكر "ظريف" أن إيران استهدفت قاعدة انطلق منها الهجوم على "سلیماني"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

واعتبر الوزير الإيراني أن "الهجوم الصاروخي خطوة مشروعة، والانتقام الوحيد هو خروج أمريكا من المنطقة".

ولا يُعلم حدود الاتصال الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كان اقتصر على الإبلاغ بالضربة أم كان تنسيقاً بين الطرفين بشأنها.

إيران وزير الخارجية الإيراني قاعدة عين الأسد قاعدة أربيل

الرئيسية/ أخبار العالم

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إبلاغ أم تنسيق؟ إيران تعترف بإطلاع أمريكا على الهجوم الصاروخي
سبق

فجّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مفاجأة غير متوقعة، كاشفاً اليوم الأربعاء، أن إيران وجّهت رسالة لأمريكا عبر سويسرا التي ترعى مصالحها، فور البدء بشنّ الهجوم الصاروخي قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق.

وذكر "ظريف" أن إيران استهدفت قاعدة انطلق منها الهجوم على "سلیماني"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

واعتبر الوزير الإيراني أن "الهجوم الصاروخي خطوة مشروعة، والانتقام الوحيد هو خروج أمريكا من المنطقة".

ولا يُعلم حدود الاتصال الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كان اقتصر على الإبلاغ بالضربة أم كان تنسيقاً بين الطرفين بشأنها.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:32 PM

إبلاغ أم تنسيق؟ إيران تعترف بإطلاع أمريكا على الهجوم الصاروخي

"ظريف" أشار إلى ضرب القاعدة التي استهدف منها "سليماني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,824

فجّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مفاجأة غير متوقعة، كاشفاً اليوم الأربعاء، أن إيران وجّهت رسالة لأمريكا عبر سويسرا التي ترعى مصالحها، فور البدء بشنّ الهجوم الصاروخي قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق.

وذكر "ظريف" أن إيران استهدفت قاعدة انطلق منها الهجوم على "سلیماني"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

واعتبر الوزير الإيراني أن "الهجوم الصاروخي خطوة مشروعة، والانتقام الوحيد هو خروج أمريكا من المنطقة".

ولا يُعلم حدود الاتصال الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كان اقتصر على الإبلاغ بالضربة أم كان تنسيقاً بين الطرفين بشأنها.

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