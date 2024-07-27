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"جنبوها سيناريوهات الفوضى والانقلابات" .. وصية السبسي للتونسيين "فيديو"

نقلها نجله "حافظ" .. وقال: دعاهم إلى رص الصفوف للحفاظ على مكاسب الثورة

قال نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي؛ حافظ قايد السبسي؛ إن والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وأن البلاد أمانة في أعناقهم.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، شدّد حافظ قايد السبسي؛ على دعوة التونسيين إلى رص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دورٌ في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات.

في المقابل، عبّر حافظ السبسي؛ عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصاً بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته، بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعداداً لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

ووفق ما نقله موقع 24 الإخباري الإماراتي كان الرئيس الراحل قد قال، في وقت سابق، إن "وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألّفه منذ سنة 2009".

وقال الباجي قائد السبسي؛ حينها: "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرّفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب.. لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه مَن سبقنا من مؤسّسي الدولة.. نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعاً بين الأمم".

يُذكر أن الرئيس السبسي؛ وافته المنية الخميس الماضي، بعد تعرُّضه لوعكة صحية، عن عمرٍ ناهز 93 سنة، ومن المقرر أن يُوارى جثمانه في الثرى اليوم السبت.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جنبوها سيناريوهات الفوضى والانقلابات" .. وصية السبسي للتونسيين "فيديو"
سبق

قال نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي؛ حافظ قايد السبسي؛ إن والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وأن البلاد أمانة في أعناقهم.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، شدّد حافظ قايد السبسي؛ على دعوة التونسيين إلى رص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دورٌ في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات.

في المقابل، عبّر حافظ السبسي؛ عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصاً بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته، بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعداداً لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

ووفق ما نقله موقع 24 الإخباري الإماراتي كان الرئيس الراحل قد قال، في وقت سابق، إن "وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألّفه منذ سنة 2009".

وقال الباجي قائد السبسي؛ حينها: "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرّفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب.. لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه مَن سبقنا من مؤسّسي الدولة.. نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعاً بين الأمم".

يُذكر أن الرئيس السبسي؛ وافته المنية الخميس الماضي، بعد تعرُّضه لوعكة صحية، عن عمرٍ ناهز 93 سنة، ومن المقرر أن يُوارى جثمانه في الثرى اليوم السبت.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
11:22 AM

"جنبوها سيناريوهات الفوضى والانقلابات" .. وصية السبسي للتونسيين "فيديو"

نقلها نجله "حافظ" .. وقال: دعاهم إلى رص الصفوف للحفاظ على مكاسب الثورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,479

قال نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي؛ حافظ قايد السبسي؛ إن والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وأن البلاد أمانة في أعناقهم.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، شدّد حافظ قايد السبسي؛ على دعوة التونسيين إلى رص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دورٌ في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات.

في المقابل، عبّر حافظ السبسي؛ عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصاً بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته، بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعداداً لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

ووفق ما نقله موقع 24 الإخباري الإماراتي كان الرئيس الراحل قد قال، في وقت سابق، إن "وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألّفه منذ سنة 2009".

وقال الباجي قائد السبسي؛ حينها: "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرّفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب.. لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه مَن سبقنا من مؤسّسي الدولة.. نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعاً بين الأمم".

يُذكر أن الرئيس السبسي؛ وافته المنية الخميس الماضي، بعد تعرُّضه لوعكة صحية، عن عمرٍ ناهز 93 سنة، ومن المقرر أن يُوارى جثمانه في الثرى اليوم السبت.

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