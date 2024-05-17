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الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد الاشتباه بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

بشكل احترازي والفرق الطبية تواصل أخذ العينات من العمال المخالطين له

أغلقت اللجنة المُشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة الطائف، اليوم، أحد محال الحلويات احترازياً، فيما باشرت فرق الصحة إجراء الفحوصات لكافة العاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم.

وتُشير المعلومات إلى الاشتباه بإصابة أحد العاملين في المحل، وعليه باشرت الصحة مهامها بعد صدور قرار الإغلاق احترازياً من قبل اللجنة، حيث يتم فحص كافة العاملين بالمحل باعتبارهم مُخالطين لتلك الحالة المُشتبه بها، حرصاً على سلامتهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد الاشتباه بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"
سبق

أغلقت اللجنة المُشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة الطائف، اليوم، أحد محال الحلويات احترازياً، فيما باشرت فرق الصحة إجراء الفحوصات لكافة العاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم.

وتُشير المعلومات إلى الاشتباه بإصابة أحد العاملين في المحل، وعليه باشرت الصحة مهامها بعد صدور قرار الإغلاق احترازياً من قبل اللجنة، حيث يتم فحص كافة العاملين بالمحل باعتبارهم مُخالطين لتلك الحالة المُشتبه بها، حرصاً على سلامتهم.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:19 PM

الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد الاشتباه بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

بشكل احترازي والفرق الطبية تواصل أخذ العينات من العمال المخالطين له

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
10,473

أغلقت اللجنة المُشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة الطائف، اليوم، أحد محال الحلويات احترازياً، فيما باشرت فرق الصحة إجراء الفحوصات لكافة العاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم.

وتُشير المعلومات إلى الاشتباه بإصابة أحد العاملين في المحل، وعليه باشرت الصحة مهامها بعد صدور قرار الإغلاق احترازياً من قبل اللجنة، حيث يتم فحص كافة العاملين بالمحل باعتبارهم مُخالطين لتلك الحالة المُشتبه بها، حرصاً على سلامتهم.

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