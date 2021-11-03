بلومبيرغ.. "ازدهار التملك" يرفع أسعار الشقق في السعودية

مدفوعة بخطة حكومية لبناء مساكن قليلة التكلفة بقروض ميسرة

ارتفعت أسعار الشقق في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات، مدفوعة بخطة حكومية لتعزيز ملكية المنازل من خلال بناء مساكن ميسورة التكلفة، وتقديم قروض رخيصة.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، ارتفعت قيمة الشقق بنسبة 17٪ و12٪ على التوالي خلال الـ12 شهرًا الماضية، في العاصمة الرياض ومدينة جدة؛ وفقًا لبيانات مستشار العقارات العالمي نايت فرانك.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايك فرانك": إن ملكية المنازل أصبحت بأسعار معقولة أكثر منذ إطلاق خطة التحول الوطني؛ مشيرًا إلى أن الشقق المكونة من غرفتي نوم على سبيل المثال، تُكلف في المتوسط 2.4 ضِعف الدخل السنوي، مقارنة بـ2.7 مرة في عام 2016، ضمن حدود القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالميًّا.

وقال "دوراني": إن أسعار منازل الأسرة الواحدة لا ترتفع بنفس سرعة ارتفاع أسعار الشقق، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أنها تكلف ما بين 7 إلى 12 ضعف الدخل السنوي.

وتهدف السعودية إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70٪ في عام 2030 من حوالى 60٪ اليوم.