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خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الروسي

تم بحث تنسيق الجهود بين البلدَيْن بما يحقق استقرار سوق النفط

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر، وتنسيق الجهود بين السعودية وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس التونسي فلاديمير بوتين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الروسي
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر، وتنسيق الجهود بين السعودية وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
09:57 PM

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الروسي

تم بحث تنسيق الجهود بين البلدَيْن بما يحقق استقرار سوق النفط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,768

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدَيْن، وسُبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال الاتصال بحث التعاون المثمر، وتنسيق الجهود بين السعودية وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

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