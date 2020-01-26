بسبب موجة البرد.. إدارات ‫تعليمية تؤخر بداية الدوام وأخرى تكتفي بإلغاء الطابور

وسط إشادات أولياء أمور طلاب وطالبات وتذمُّر آخرين.. في ردود أفعال متباينة

قررت إدارات تعليمية عدة بسبب الموجة الباردة المتوقعة هذا الأسبوع تأخير بداية دوام الغد إلى التاسعة أو الثامنة والنصف، فيما اكتفت عدد من الإدارات التعليمية بإلغاء الاصطفاف الصباحي، أو إعطاء صلاحيات لقادة المدارس بتأجيل الاصطفاف أو إلغائه، وسط إشادات أولياء أمور بتأجيل الدوام من قِبل بعض الإدارات التعليمية، وتذمُّر آخرين من اكتفاء إدارات تعليمية أخرى بإلغاء الطابور الصباحي فقط، أو إعطاء الصلاحيات لتأجيله أو إلغائه.

ووجّه المدير العام لإدارة ‫لتعليم تبوك إبراهيم العمري بتأخير بداية اليوم الدراسي من اليوم الأحد حتى الخميس الموافق 5-6 -1441هـ إلى الساعة الـ8:30 ص في جميع المدارس نظرًا لموجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

ووجّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا يومَي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

فيما وجّه المدير العام لتعليم القصيم بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 / 1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير نظرًا لما تمرُّ به منطقة ‫القصيم من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي/ ات وطلاب وطالبات مدارس ‫تعليم القصيم.

وبناء على توجيهات أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ستكون بداية الدراسة يومي الأحد والاثنين 1-2 / 6 / 1441هـ الساعة التاسعة صباحًا في جميع المدارس.

ووجّه مدير تعليم محافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي لليوم الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرة.

‏ومن جانبه، وجّه المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور، تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي/ ات المدارس.

ووجّه مدير تعليم الباحة بإلغاء الاصطفاف الصباحي لهذا اليوم الأحد بناء على المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تدني درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات.